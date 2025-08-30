Pensión IMSS: ¿A quiénes les corresponde el pago de septiembre 2025?

El lunes inicia el mes de septiembre de 2025, y muchas personas ya se están organizando para cumplir con sus compromisos financieros, incluyendo el cobro de la pensión del IMSS. Este derecho, que beneficia a todos los trabajadores mexicanos afiliados, ofrece protección en caso de accidentes laborales, enfermedades o al alcanzar los 60 años. Así, desde este fin de semana, la atención se centra en la fecha del depósito correspondiente a septiembre, que, según el calendario oficial del instituto, se realizará en el día previsto.

El IMSS efectúa los pagos de pensiones el primer día de cada mes, siempre y cuando la fecha no se vea alterada por fines de semana o días feriados. En septiembre de 2025, el 1 será en lunes, un día hábil conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Entonces, en esta ocasión, los pensionados podrán recibir su pago ese mismo día, que en este caso es el lunes 1 de septiembre.

ESPECIAL / IMSS

Lo más recomendable es que los beneficiarios de la pensión IMSS se mantengan atentos a los canales oficiales de comunicación de la institución, como su página web y redes sociales, ya que únicamente a través de estos medios se publicarán los avisos oficiales relacionados con las fechas de pago, sobre todo en caso de cambios.

¿Quiénes reciben la Pensión IMSS?

Según la información publicada en su página oficial, el IMSS define la pensión como una "prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad".

El IMSS señala que las pensiones se dividen en 3 grupos de beneficiarios, los cuales son:

Las pensiones para el asegurado relacionadas con la edad, comprenden cesantía en edad avanzada, vejez y retiro anticipado.

Las pensiones para el trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo o padecer una enfermedad, que comprenden incapacidad permanente, parcial, o total, e invalidez.

Las pensiones para los beneficiarios de un trabajador o pensionado, al momento de su muerte, comprenden viudez, orfandad y ascendientes.

Estas son las personas que deben conocer entonces que el pago de septiembre de 2025 será a partir del próximo lunes primero de mes.

No te pierdas: Pensión ISSSTE: Pago de septiembre 2025 cae en ESTA fecha

Quienes aún no han recibido su pensión correspondiente al mes de agosto pueden verificar el estado de su depósito en su banco o acudir a las ventanillas correspondientes. En caso de presentar alguna irregularidad, es importante contactar al IMSS para resolver cualquier inconveniente.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF