Inapam: Conoce los verdaderos motivos por los que debes cambiar tu tarjeta

En México, las personas de la tercera edad son protegidas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un organismo mexicano que, a través de beneficios exclusivos y programas sociales, busca elevar la calidad de vida de este sector de la población .

Uno de los beneficios más destacados de la institución es la tarjeta Inapam, un medio mediante el cual los adultos mayores pueden acceder a descuentos y promociones en diferentes sectores, ayudándolos a tener una vida más digna.

Te puede interesar: Pensión ISSSTE e IMSS: Pensionados perderán su pago si no hacen este trámite

Algunos de estos ámbitos con descuento para las personas mayores incluyen supermercados, tiendas, servicios básicos, asesoría legal, transporte, viajes, actividades de ocio, consultas médicas y prácticamente cualquier servicio necesario que les permita mantener su participación activa en la sociedad.

De acuerdo con el sitio oficial del Inapam, todas las personas mayores de 60 años pueden obtener la tarjeta , siempre que completen el registro de manera correcta y presenten los documentos requeridos, tales como:

Acta de nacimiento legible.

Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar.

Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos.

CURP (actualizada).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que esta credencial no expira, por lo que no es necesario renovarla, ya que sigue siendo válida sin importar su diseño o fecha de emisión.

Los únicos casos en los que la credencial deja de ser válida y debe ser nuevamente expedida son los siguientes:

Deterioro o daño: Si la credencial presenta signos de desgaste, el código de barras está dañado o resulta ilegible, es necesario renovarla para continuar usándola sin problemas.

Pérdida o robo: En caso de extravío o robo de la tarjeta, el titular debe acudir a un módulo de atención para solicitar su reposición y así mantener los beneficios activos.

Nueva emisión: Cuando el INAPAM actualiza el diseño de la credencial o mejora sus medidas de seguridad, puede ser obligatorio reemplazar la tarjeta anterior.

Corrección o actualización de datos: Si se detectan errores en el nombre, CURP u otros datos personales, o si hay un cambio de domicilio, se debe gestionar la corrección para evitar problemas al usar la credencial.

Renovación de credencial INSEN: Las personas que todavía poseen la credencial del antiguo INSEN deben cambiarla por la versión actual del INAPAM, ya que las tarjetas del INSEN ya no son válidas ni para descuentos ni como identificación dentro del programa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP