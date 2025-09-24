Se acerca el pago de la Beca Benito Juárez correspondiente a octubre de 2025, dirigido a estudiantes inscritos en nivel medio superior. Este depósito marcará el primer apoyo económico del ciclo escolar 2025-2026.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, se prevé que los pagos comiencen el miércoles 1 de octubre, iniciando con los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con la letra A. Sin embargo, como ha ocurrido en meses pasados, podrían presentarse ligeros retrasos. El monto a entregar en este periodo será de mil 900 pesos.

Calendario tentativo de pagos por letra de octubre 2025

Miércoles 1: letra A

Jueves 2: letra B

Viernes 3 y lunes 6: letra C

Martes 7: letras D, E y F

Miércoles 8 y jueves 9: letra G

Viernes 10: letras H, I, J y K

Lunes 13: letra L

Martes 14 y miércoles 15: letra M

Jueves 16: letras N, Ñ y O

Viernes 17: letras P y Q

Lunes 20 y martes 21: letra R

Miércoles 22: letra S

Jueves 23: letras T, U y V

Viernes 24: letras W, X, Y y Z

¿Cuánto depositarán en octubre 2025?

Educación básica y media superior: Mil 900 pesos bimestrales.

Educación superior: Cinco mil 800 pesos bimestrales.

¿Cómo revisar si recibirás el pago en octubre?

Los beneficiarios deben consultar el Buscador de Estatus disponible en la página oficial de las Becas Benito Juárez. Solo es necesario ingresar la CURP y seguir las instrucciones de la plataforma para conocer la fecha de depósito y el estado del apoyo.

Pagos restantes en 2025

Las Becas Benito Juárez se entregan de manera bimestral durante diez meses del año, sin contar el periodo vacacional de verano. Para este 2025 todavía quedan dos pagos pendientes:

Octubre: correspondiente a septiembre-octubre.

Diciembre: correspondiente a noviembre-diciembre.

