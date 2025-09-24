Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) establecen una serie de requisitos que los pensionados y jubilados afiliados deben cumplir para no perder el pago de su pensión .

El certificado de supervivencia es un documento que solicitan las instituciones mexicanas mediante el cual los beneficiarios acreditan que están con vida y pueden seguir accediendo a los servicios médicos y a sus pagos mensuales.

No obstante, aunque el IMSS eliminó este trámite presencial para la mayoría de los casos, algunos sujetos específicos aún deben acudir a ventanilla para validar su documento y mantener los pagos de su pensión.

Para saber si eres uno de los afectados, lo único que tienes que hacer es revisar tu último comprobante de supervivencia, en donde podrás leer en la parte inferior una de estas dos leyendas:

"(Tu nombre), el IMSS elimina la comprobación de supervivencia en ventanilla”

Esto significa que ya no necesitas presentarte en ventanilla, siempre y cuando mantengas tus datos personales actualizados.

“(Tu nombre), acuda a actualizar sus datos para obtener el beneficio de no comprobar supervivencia”

En este caso, sí debes acudir a ventanilla para actualizar tu información y así obtener el beneficio de no tener que comprobar supervivencia en el futuro. En caso de no atender el llamado, el pago correspondiente quedará suspendido hasta nuevo aviso.

Normalmente, el trámite presencial aún aplica para personas que reciben pensión por viudez, extrabajadores o personas que residen en el extranjero.

Por su parte, el ISSSTE eliminó la obligación de realizar el trámite del certificado de supervivencia para que sus pensionados y jubilados puedan seguir recibiendo el pago de su pensión.

Sin embargo, ambas instituciones advirtieron que es importante que sus beneficiarios mantengan sus datos actualizados todo el tiempo , no solo para constatar su existencia, sino para que los pagos puedan efectuarse correctamente al destinatario.

