Lunes, 25 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

¿Cómo puedo obtener un trabajo con mi credecial del INAPAM?

Si tienes tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puedes solicitar una oportunidad  de empleo

Por: El Informador

Tu credencial INAPAM te da acceso a múltiples beneficios y oportunidades de trabajo. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Tu credencial INAPAM te da acceso a múltiples beneficios y oportunidades de trabajo. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Si tienes tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y quieres incorporarte al mercado laboral, puedes hacerlo siguiendo algunos pasos sencillos.

¿Cómo puedo obtener un trabajo a través del INAPAM?

Pasos para encontrar empleo con tu credencial INAPAM:

  • Ubica los módulos del INAPAM: Ingresa a la página oficial del INAPAM
    para localizar el módulo más cercano a tu domicilio.
  • Solicita la vinculación productiva: Llena la solicitud correspondiente para iniciar el proceso de vinculación laboral.
  • Entrevista con el promotor: Una vez enviada la solicitud, tendrás una entrevista con el promotor de vinculación productiva.
  • Selecciona la oferta laboral: Elige el empleo que mejor se ajuste a tus habilidades y disponibilidad.
  • Gestión de entrevista con empresas: Finalmente, coordina la entrevista con la empresa que ofrece la vacante.

Lee también: Pensión Bienestar: ¿Puede perderla un adulto mayor que vuelve a trabajar?

Beneficios de trabajar con tu credencial INAPAM

  • Sueldo base.
  • Prestaciones de ley.
  • Contratación por hora, jornada, proyecto o servicios.
  • En algunos casos, prestaciones superiores a las de la ley.

Requisitos para obtener un trabajo a través del INAPAM

  • Tener 60 años o más.
  • Presentar credencial INAPAM vigente (original).
  • Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE).
  • Contar con tiempo y disposición para trabajar.

Contacto y módulos de vinculación productiva:

Puedes localizar los módulos y obtener más información a través de la plataforma oficial del INAPAM. También es posible enviar un correo a:

  • vinculación.productiva@inapam.gob.mx
  • buzonafiliacion_vinculacion@inapam.gob.mx

Además, recuerda que contar con tu credencial INAPAM te da acceso a múltiples beneficios y descuentos en salud, restaurantes, líneas aéreas, autobuses y otros servicios.

Te puede interesar: Así puedes obtener un crédito Fonacot para este regreso a clases

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones