Si tienes tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y quieres incorporarte al mercado laboral, puedes hacerlo siguiendo algunos pasos sencillos.

¿Cómo puedo obtener un trabajo a través del INAPAM?

Pasos para encontrar empleo con tu credencial INAPAM:

Ubica los módulos del INAPAM: Ingresa a la página oficial del INAPAM

para localizar el módulo más cercano a tu domicilio.

para localizar el módulo más cercano a tu domicilio. Solicita la vinculación productiva: Llena la solicitud correspondiente para iniciar el proceso de vinculación laboral.

Entrevista con el promotor: Una vez enviada la solicitud, tendrás una entrevista con el promotor de vinculación productiva.

Selecciona la oferta laboral: Elige el empleo que mejor se ajuste a tus habilidades y disponibilidad.

Gestión de entrevista con empresas: Finalmente, coordina la entrevista con la empresa que ofrece la vacante.

Beneficios de trabajar con tu credencial INAPAM

Sueldo base.

Prestaciones de ley.

Contratación por hora, jornada, proyecto o servicios.

En algunos casos, prestaciones superiores a las de la ley.

Requisitos para obtener un trabajo a través del INAPAM

Tener 60 años o más.

Presentar credencial INAPAM vigente (original).

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS/ISSSTE).

Contar con tiempo y disposición para trabajar.

Contacto y módulos de vinculación productiva:

Puedes localizar los módulos y obtener más información a través de la plataforma oficial del INAPAM. También es posible enviar un correo a:

vinculación.productiva@inapam.gob.mx

buzonafiliacion_vinculacion@inapam.gob.mx

Además, recuerda que contar con tu credencial INAPAM te da acceso a múltiples beneficios y descuentos en salud, restaurantes, líneas aéreas, autobuses y otros servicios.

Te puede interesar: Así puedes obtener un crédito Fonacot para este regreso a clases

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS