Si tienes tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y quieres incorporarte al mercado laboral, puedes hacerlo siguiendo algunos pasos sencillos.Pasos para encontrar empleo con tu credencial INAPAM:Contacto y módulos de vinculación productiva:Puedes localizar los módulos y obtener más información a través de la plataforma oficial del INAPAM. También es posible enviar un correo a:Además, recuerda que contar con tu credencial INAPAM te da acceso a múltiples beneficios y descuentos en salud, restaurantes, líneas aéreas, autobuses y otros servicios.