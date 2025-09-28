¿Qué le pasa a mi cuerpo si dejo de tomar café diariamente?

El café es una bebida multifacética que se consume de diferentes maneras en todo el mundo. En México se bebe un café cuyo tostado se efectúa con azúcar y presenta un acentuado sabor a caramelo, según establece El pequeño Larousse Gastronomique en español.

Su sabor puede ser fuerte o sutil, pero sus notas aromáticas son un deleite para muchos, incluso para aquellos que no disfrutan de su sabor. Pero si tú eres una de las personas que acostumbra a beber varias tazas de café al despertar o como acompañamiento de una vigorizante plática, te interesará saber qué es lo que puede pasarle a tu cuerpo si dejas de consumirlo.

Y es que no todo es bueno ni malo, de hecho, los efectos son variados y dependen, en buena medida, del organismo de cada persona; sin embargo, Menú trae para ti algunos efectos que debes tomar en cuenta si has planeado bajar tu ingesta .

Adiós a las noches de insomnio

La revista El Sevier afirma que una de las sustancias que se deben evitar si se busca tener un sueño reparador es la cafeína, misma que está sumamente presente en las tazas de café ortodoxo.

De manera que, al despedirte del café , es posible que el estímulo que este le proporcionaba a tu sistema nervioso se disipe y logres concebir el sueño con mayor eficacia. No obstante, todo depende de tu organismo, pues según la publicación enunciada, en algunas personas el café tiene el efecto contrario, es decir, contribuye a aumentar las horas de sueño.

Bajones de ánimo y pérdida de atención

Aunque no lo creas, el café contribuye a subir tu estado de ánimo y no solo eso, gracias a su composición química también sirve para aumentar el estado de alerta, la atención e incluso la función cognitiva, lo cual es respaldado por un estudio publicado en Journal of Alzheimer's Disease.

Así es, existe la posibilidad de que si dejas de consumir café tu atención baje y tu estado de ánimo disminuya, sin embargo, puedes probar diferentes alternativas alimentarias para subsanar estos efectos depresores en tu organismo.

No más manchas amarillas en los dientes

Seguramente alguna vez has escuchado que el café mancha los dientes, pero ¿qué tan cierto es esto? Un estudio publicado en la revista Avances en Odontoestomatología lo confirma y establece que esto se debe a que en el esmalte de los dientes se adhieren ciertas proteínas contenidas en el café , lo cual da como resultado ciertas manchas amarillas.

Por ello, es posible que disminuyendo tu consumo veas como estas manchas también se vuelven menos notorias de manera gradual. Aunque esto debe ser acompañado por una buena higiene bucal y, si el decoloramiento persiste lo mejor es ir al dentista para tener una opinión profesional.

Cuidado con las subidas de peso

De acuerdo con un artículo publicado por la Clínica Mayo, hay algunas teorías que afirman que la cafeína suprime el apetito y promueve la quema de calorías. Así mismo, estudios encontraron que el café descafeinado puede contribuir a una pérdida de peso moderada, por lo cual dejar de consumir café podría hacer que aumentes de peso, no obstante, esto puede subsanarse con una dieta equilibrada y con ejercicio.

MV