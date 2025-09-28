Brindan inhumación digna a 20 personas fallecidas identificadas

En respaldo y solidaridad a familias con dificultades económicas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) , con apoyo de la Fiscalía del Estado , inhumó en un espacio digno a 20 personas fallecidas que fueron identificadas, brindando los servicios funerarios y de sepultura. Dos de las personas identificadas eran originarias de los estados de Puebla y Baja California, el resto, de Jalisco.

Se llevaron a cabo las tareas de inhumación en tumbas verticales, de forma individual, plenamente ubicado y donde sus familiares podrán acudir. ESPECIAL / Seguridad Jalisco

La identificación se logró a través de las confrontas de huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), y en otros casos, posterior a que la Fiscalía de Jalisco concluyó con los actos de investigación.

Lee también: Esta habría sido la profesión de Juan Manuel Márquez si no hubiera sido boxeador

Las familias fueron notificadas, hicieron el debido reclamo para la restitución; no obstante, por la falta de recursos económicos, autorizaron que las dependencias estatales se encargaran del proceso para la inhumación digna.

El IJCF cubrió los gastos generados en el Registro Civil para la expedición de las actas de defunción y anotaciones marginales, así como los servicios por parte de los sepultureros del Panteón Guadalajara.

El IJCF cubrió los gastos generados en el Registro Civil para la expedición de las actas de defunción y anotaciones marginales. ESPECIAL / Seguridad Jalisco

En las instalaciones del IJCF, cada una de las personas fallecidas e identificadas fue colocada en un ataúd. Posteriormente, se realizó el traslado hasta el Panteón Guadalajara.

Ahí, se llevaron a cabo las tareas de inhumación en tumbas verticales, de forma individual, plenamente ubicado y donde sus familiares podrán acudir.

Al proceso de inhumación acudieron las familias de tres personas fallecidas, luego de ser notificadas e invitadas por la Fiscalía del Estado. También estuvo personal de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco.

La inhumación se realizó posterior a efectuarse la aplicación de los diversos dictámenes, como necropsia, antropología forense, odontología, criminalística, genética y lofoscopia.

En lo que va de la administración, es la segunda ocasión que se realiza la inhumación de las personas identificadas.

La inhumación se realizó posterior a efectuarse la aplicación de los diversos dictámenes, como necropsia, antropología forense, odontología, criminalística, genética y lofoscopia. ESPECIAL / Seguridad Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF