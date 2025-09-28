¡Precaución! Detecta a tiempo los síntomas de una pancreatitis

La pancreatitis, según la página especializada Mayo Clinic, es la inflamación del páncreas, un órgano largo y plano ubicado detrás del estómago. La función del páncreas es doble:Cuando el páncreas se inflama, el sistema inmunitario reacciona, lo que puede provocar hinchazón, dolor y afectar la capacidad del órgano para funcionar correctamente.Hay varios factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir pancreatitis, entre ellos:Los síntomas de la pancreatitis aguda pueden ser, por ejemplo, los siguientes:Algunos signos y síntomas de la pancreatitis crónica son los siguientes:Debes programar una cita con tu médico si experimentas un dolor abdominal repentino o un dolor que simplemente no mejora.Sin embargo, si el dolor es tan intenso que no te permite quedarte sentado ni encontrar una posición cómoda, busca atención médica de emergencia de inmediato.Con información de Mayo Clinic.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF