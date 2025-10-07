Este martes 7 de octubre, Protección Civil Jalisco anunció el cierre de todas las playas de Puerto Vallarta debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, con olas que llegan a alcanzar entre 3 y 4 metros de altura.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del gobierno de México, el huracán "Priscilla" ha incrementado su intensidad y ahora es de categoría 2. Su localización es a 415 kilómetros al oeste suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 155 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta reveló que el huracán "Priscilla" dejó de ser una amenaza directa para el municipio, sin embargo, las condiciones en el mar continúan siendo peligrosas por lo que todas las playas permanecerán con bandera roja. Ante ello, se solicita a la población atender las siguientes recomendaciones:

No ingresar al mar ni acercarse a la orilla.

Evitar realizar actividades acuáticas o recreativas en zonas costeras.

Atender las indicaciones del personal de salvamento acuático.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales

El pronóstico indica que los desprendimientos nubosos de "Priscilla" traerán lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán. Así mismo, el fenómeno podría provocar oleaje de tres a cuatro metros en costas de Nayarit y Jalisco. Ante los cambios climáticos, se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Por su parte, elementos de Protección Civil Jalisco y guardavidas municipales se mantienen realizando recorridos preventivos a lo largo de la franja costera del estado.

Así luce el oleaje en Puerto Vallarta

A través de redes sociales, Protección Civil Jalisco mostró el fuerte oleaje que se presenta durante esta mañana en Puerto Vallarta. A continuación el video:

