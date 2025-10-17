Tras pacto con Coca Cola, México acuerda bajar impuestos a refrescos

El Congreso mexicano aprobó la madrugada del viernes una reducción en el impuesto a las bebidas azucaradas después de llegar a un acuerdo con la industria en el que Coca Cola se comprometió a reducir un 30% las calorías de su refresco estrella y hacer ajustes en su publicidad para priorizar los productos bajos en azúcar y garantizar que no haya niños en los anuncios.

Según explicó Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, el objetivo del impuesto no es recaudar, sino "disminuir el consumo de refrescos y evitar mayor diabetes, hipertensión, obesidad en la población".

La Mandataria celebró que se lograra una reducción sustancial del azúcar en los refrescos y que los productos no azucarados sean más baratos que el resto, pero garantizó que estos compromisos serán vigilados por las autoridades para confirmar que se cumplan.

México es uno de los países que más comida chatarra y refrescos consume de América Latina y uno de los de mayor obesidad infantil del mundo, por lo que el gobierno lleva tiempo intentando limitar el consumo de estos productos por diferentes vías.

Este año el gobierno había propuesto duplicar el impuesto a las bebidas azucaradas —hasta los 17 centavos de dólar por litro— e incluir también a los refrescos no azucarados, pero tras el acuerdo los diputados oficialistas accedieron a reducir el impuesto a solo 8 centavos de dólar por litro.

La industria refresquera, a través de la Asociación Mexicana de Bebidas, había calificado la primera propuesta de excesiva. En un comunicado en septiembre dijo que limitaría el crecimiento económico de México y encarecería "la canasta básica" de los mexicanos y se ofreció a abrir un diálogo que culminó en el acuerdo del jueves, previo a la votación parlamentaria, en el que cada empresa establecería sus propuestas concretas.

La compañía de Coca Cola se comprometió a la reducción de un 30% de calorías por litro de esa bebida "de manera escalonada, empezando por las presentaciones más grandes" con el objetivo de que "en un máximo de un año, el 70% del volumen que comercializamos en el país ya se encuentre en ese supuesto".

También dijo que harían modificaciones en la publicidad para no incluir a niños ni adolescentes en los comerciales y para promover los productos con menos calorías, así como a trabajar para un ajuste de precios de estos últimos.

Estos impuestos tienen todavía que ser aprobados por el Senado como parte del presupuesto de 2026. El partido oficialista tiene mayoría en las dos cámaras, por lo que no se prevén cambios.

