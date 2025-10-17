Vanessa Gurrola: ¿Cuál es su relación con el asesinato de un capo de Los Arellano?

La historia de Vanessa Gurrola, exreina de belleza e influencer mexicana, ha dado un inesperado giro tras su reciente detención en San Diego, California, debido a joven mazatleca, de 32 años, enfrenta cargos por homicidio en primer grado, acusada de presuntamente estar involucrada en el asesinato de Christian Espinoza Silver, alias “El Chato”, un operador del Cártel de los Arellano Félix.

Gurrola, nacida el 13 de mayo de 1993 en Mazatlán, Sinaloa, alcanzó notoriedad en el mundo del modelaje desde temprana edad. Fue coronada como reina del Festival de los Juegos Florales en 2011 y en 2013 figuró entre las diez mujeres más bellas del Carnaval de Mazatlán. Su belleza y carisma la llevaron a consolidar una exitosa carrera como influencer, acumulando más de 1.4 millones de seguidores en Instagram, donde mostraba un estilo de vida rodeado de lujos y viajes.

Sin embargo, detrás de esa imagen glamorosa se habría tejido una historia mucho más oscura, de acuerdo con las investigaciones, Gurrola habría mantenido desde 2017 una relación sentimental con El Chato, quien fue asesinado en febrero de 2024 durante un ataque armado en University City, California, que dejó dos personas muertas.

La supuesta cercanía entre ambos la colocó en el radar de las autoridades estadounidenses, quienes la señalan como posible implicada en el crimen.

Aunque las autoridades aún no han revelado el móvil del asesinato, la figura de Gurrola ha despertado un gran interés mediático por su presunta vinculación con el crimen organizado. El Chato era conocido por ser colaborador cercano de Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, uno de los principales operadores del Cártel de los Arellano Félix, lo que ha reforzado las sospechas sobre los nexos de la modelo con este grupo delictivo.

El caso tomó mayor relevancia en septiembre de 2024, cuando el nombre de Gurrola apareció en una serie de volantes arrojados desde avionetas en Sinaloa, donde se le vinculaba con la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En dichos panfletos se le señalaba por presuntas actividades de lavado de dinero y extorsión, junto a otros individuos relacionados con el narcotráfico.

El pasado 9 de octubre, Gurrola fue arrestada en San Diego y permanece bajo custodia mientras espera su audiencia judicial programada para el 20 de octubre. Pese a las graves acusaciones en su contra, la exreina de belleza continúa siendo una figura difícil de desligar del ojo público, debido a su enorme presencia digital y al interés que despierta su caída de la fama al escándalo.

