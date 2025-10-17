En un año ha disminuido la venta de refrescos en México: Inegi

En los primeros ocho meses de 2025 las ventas de refrescos y otras bebidas no alcohólicas en México ascendieron a 198.5 millones de pesos, cifra 2.7% inferior —descontando la inflación— respecto a las reportadas en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, el valor de la producción cayó 2.5% anual. Pese a lo anterior, el personal de la industria ascendió a 64 mil 336 trabajadores en el agosto de 2025, 5.9% superior a la de un año antes.

Si bien son múltiples las causas del aumento del sobrepeso y la obesidad, hay evidencia de que el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos eleva el riesgo de padecerla, aunado a males como diabetes tipo dos, indican datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Por otro lado, durante la conferencia matutina de este día, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo del impuesto no es recaudar, sino "disminuir el consumo de refrescos y evitar mayor diabetes, hipertensión, obesidad en la población".

México es uno de los países que más comida chatarra y refrescos consume de América Latina y uno de los de mayor obesidad infantil del mundo, por lo que el gobierno lleva tiempo intentando limitar el consumo de estos productos por diferentes vías.

Con información de AP.

