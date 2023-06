Un grupo armado asesinó ayer a Hipólito Mora, fundador de los Grupos de Autodefensa que surgieron para enfrentar al crimen organizado en Michoacán.

El popular y polémico líder falleció junto a dos de sus escoltas (los gobiernos federal y michoacano le habían asignado cinco) tras un ataque en su poblado natal de La Ruana. Viajaba en una camioneta blindada que fue atacada con rifles tipo Barret de calibre .50, que pueden atravesar este tipo de protección. El vehículo terminó incendiado.

Mora se levantó en armas el 24 de febrero de 2013 contra el cártel de “Los Caballeros Templarios”, cuyos principales líderes eran Nazario Moreno “El Chayo”, Jesús Méndez “El Chango Méndez”, Servando Gómez “La Tuta”, Enrique Plancarte “El Kike” y Dionisio Loya “El Tío”.

Hipólito había sobrevivido a dos ataques: el 26 de noviembre de 2022 y el 4 de marzo pasado.

Las autodefensas fundadas por el agricultor causaron polémica durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, periodo en el que se incrementaron los homicidios que iniciaron en el sexenio de Felipe Calderón, que puso en marcha la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Actualmente, en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, operan los grupos delincuenciales “Los Vagras”, “Los Caballeros Templarios” y el cártel Nueva Generación, que se disputan el control de la zona.

Pidieron a Hipólito quedarse en Morelia para no arriesgarse

Tras el asesinato de Hipólito Mora, líder de autodefensas en Michoacán, el gobernador de esa Entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió a Palacio Nacional.

El mandatario estatal reveló que su Gobierno le había pedido a Hipólito Mora que se mantuviera en Morelia para que no corriera riesgo su vida, pues había recibido amenazas, pero no aceptó y regresó a la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista, donde ayer fue asesinado, junto con dos policías estatales que eran parte de su equipo de seguridad.

En entrevista en Palacio Nacional y al lamentar este asesinato, el gobernador aseguró que la Fiscalía de Michoacán está investigando los hechos para que no quede impune el caso.

“Nosotros le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se mantuviera en Morelia, para que no corriera riesgo su vida, desafortunadamente no aceptó, quiso ir precisamente hacia su lugar de origen y desafortunadamente ocurrió el día de hoy (ayer) este tema, pero vamos a investigar. Yo estoy en contacto con el fiscal para que no quede impune, porque hay líneas de investigación y las vamos a seguir. Eso informa el fiscal y seguramente en las próximas horas dará más información más amplia”.

El movimiento fue ilegal

En el recinto histórico, el gobernador indicó que se está en espera de la confirmación de que uno de los cuerpos sea el de Hipólito Mora, pero informó que ya se ha confirmado el fallecimiento de dos escoltas que custodiaban al ex líder de las autodefensas.

Acusó que el movimiento de autodefensa que encabezó Hipólito Mora hace una década fue “un movimiento armado ilegal” que no trajo nada positivo al Estado, sino todo lo contrario.

“Hay que recordar la historia de esta persona, que encabezó hace una década el movimiento armado ilegal de autodefensas que no trajo nada positivo al Estado, al contrario, pero lamentamos sinceramente esta situación”.

“La Fiscalía está confirmando en estos momentos que ya levantaron los cuerpos, La Ruana está tranquila, también Buenavista, que es el municipio, llegó de inmediato el secretario de Seguridad Pública, fue él quien me dio los reportes y estamos esperando la confirmación. Pero bueno, sí hay indicios de que se trata de Hipólito Mora y lamentamos esto”.

“¿Seguirá la vigilancia en la zona?”, se le preguntó.

“Hay vigilancia y bases de operaciones interinstitucionales en la zona, en estos lugares y va a seguir”.

“¿Hay algún grupo armado que esté siendo investigado por estos hechos?”, se le siguió cuestionando.

“Bueno, eso ya es una cuestión de la Fiscalía del Estado, para ya no abundar yo en cosas que puedan entorpecer o puedan dar otra información distinta. Eso ya es responsabilidad de la Fiscalía del Estado”, respondió.

El Universal

Polémico agricultor

Organizó la autodefensa

Popular y polémico a partes iguales, el agricultor, político y fundador de los grupos civiles de Autodefensa de Michoacán, Hipólito Mora, fue asesinado ayer por presuntos sicarios tras años de lucha contra el crimen organizado.

Michoacán, uno de los Estados con mayor presencia del crimen organizado, fue uno de los epicentros de la llamada “guerra contra el narco” que inició el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) y que aumentó los niveles de violencia en todo el país, especialmente en esa región.

Este ataque, que le costó la vida, fue el tercero del que fue víctima: el primero ocurrió el 26 de noviembre de 2022 y otro más el 4 de marzo del presente año, ambos en dicha localidad de la conocida como Tierra Caliente. En México, enfrentarse al crimen organizado y al narcotráfico tiene un precio que Mora ha terminado pagando.

Antes de convertirse en líder del grupo civil armado, Mora, nacido en 1955, fue empresario durante gran parte de su vida, dedicado a la siembra y recolección de limones.

Con el paso de los años, se involucró en el activismo social, fundó el Grupo de Autodefensa y también incursionó en la política.

Entre 2015 y 2018, militó en Movimiento Ciudadano (MC) y fue candidato a diputado federal por Michoacán, aunque no resultó elegido.

Posteriormente, en 2021, volvió a ser candidato, esta vez para la gubernatura de su Estado natal, bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES). Obtuvo poco más de 3% de los votos y fue la quinta fuerza más votada.

Enfrentó al crimen organizado por más de una década

Durante sus 10 años de lucha contra el crimen organizado en Michoacán, Mora se convirtió en un personaje con luces y sombras. Las polémicas se sucedieron y en 2014 fue encarcelado acusado de un doble homicidio.

La Fiscalía lo señaló por coparticipar en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres, cuyos cuerpos aparecieron calcinados en Buenavista, un municipio al que pertenece La Ruana y cuyo grupo de autodefensa estaba enfrentado al de Mora.

Tras varios meses en prisión, fue liberado ante la falta de pruebas y se le otorgó la libertad condicional.

Pasó una década, sobrevivió a atentados y a las dudas sobre los posibles delitos cometidos, trató de llevar su lucha al plano político, pero no logró acabar con el enemigo al que se enfrentó.

En 2019, la Fiscalía estatal identificó un Michoacán envuelto en una espiral de violencia debido a la participación de organizaciones cada vez más poderosas, como el cártel Nueva Generación (CNG), La Nueva Familia Michoacana, el cártel de Tepalcatepec o el cártel de Zicuirán.

EFE

Reprochan presencia de la Guardia Nacional tras asesinato de Mora

A través de redes sociales se ha vuelto viral el video de un presunto hermano de Hipólito Mora reprochando la presencia de elementos de la Guardia Nacional en La Ruana, tras la muerte del ex líder de las autodefensas.

En las imágenes se observa a los uniformados custodiando la zona donde ocurrió el ataque, donde también fallecieron dos de sus escoltas, mientras el hombre que graba les grita.

“Aquí están esta bola de corruptos, hijos de la chin…, que dejaron que mataran a mi hermano Hipólito Mora. Ahora sí llegan los hijos de …”.

Mientras hace un recorrido por la zona con su cámara, el hombre menciona que Mora se encontraba solo cuando comenzó la balacera y reitera su enojo porque los uniformados no se encontraban en la zona para ayudarlo.

“Estaba solo cuando estaba la balacera... no había ni un ca… y ahora sí llegan, ahora que él está muerto”.

Por último, increpa a uno de los elementos para que voltee a la cámara y le cuestiona si no siente vergüenza por apenas presentarse en la zona.

Arriban Sedena y Guardia Nacional

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Michoacán se encuentran en La Ruana para garantizar la seguridad y estabilidad, así lo informó el gobernador Alfredo Bedolla a través de su cuenta de Twitter.

Los reclamos del presunto hermano del creador de las autodefensas recuerdan a un video compartido hace seis días por el mismo Hipólito Mora, quien exigía a las autoridades su presencia en La Ruana para detener a los responsables de los cobros de piso y las extorsiones de las que son víctimas los pobladores.

“Hagan su trabajo y detengan a toda esta gente que tanto daño nos están haciendo”, mencionó en su momento.

El Universal

CT