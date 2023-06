Para Ildefonso Guajardo, diputado federal por el PRI y uno de perfiles que suenan para la candidatura presidencial de la alianza conformada por el tricolor, el PAN, el PRD y organismos ciudadanos, si bien han existido tres alternancias en la Presidencia de México, los gobernantes han quedado a deber, pues “no se ha vivido una verdadera transformación del país”.

En entrevista con este medio, el legislador, que hoy ofrecerá una conferencia a miembros de Confío en México en la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), dijo que el Presidente ha utilizado las mañaneras para hostigar a sus críticos y desalentar el papel de los ciudadanos en las elecciones de 2024. Sin embargo, afirmó que si la participación en las urnas aumenta, la oposición ganaría los comicios.

“Cuando la gente se decide puede sacar al partido en el poder. Hay más mexicanos que quieren retomar el rumbo del país, que los que están condicionados por la necesidad y por la dependencia de Morena”, acentuó.

Ruiz Massieu declina a participar por candidatura

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, declina a participar en la contienda interna de la alianza opositora para definir la candidatura presidencial.

En un video compartido en redes sociales, la ex canciller y ex secretaria de Turismo advierte que, después de analizar la situación, llegó a la conclusión de que no puede ser parte de un proceso que “puede caer en la simulación” y que sería violatorio de la legislación electoral.

“Hoy tomo una decisión meditada con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo”, expresó.

“No puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo; si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral; si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluye a la mayoría”, recalcó.

Claudia Ruiz Massieu hizo un llamado a la ciudadanía a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy y a tomar un papel central en la defensa de nuestra democracia.

Se bajan de la contienda

Aún no ha iniciado el proceso interno que acordó la alianza opositora Va por México y organizaciones de la sociedad civil para elegir quién encabezará la coalición en las elecciones presidenciales de 2024, y varios aspirantes ya han declinado su participación.

El primero en dar un paso al costado fue el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, quien el pasado 25 de junio anunció su decisión de no entrar a competir por la candidatura presidencial. El legislador sin partido expresó su desacuerdo con el método que se definió, con campañas anticipadas que violarían la ley electoral, “cargadas empresariales” y dinero sin fiscalización.

Ese mismo día, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó que no contenderá por la candidatura a la Presidencia de la República porque tiene el compromiso con sus gobernados de concluir el mandato al frente de la administración yucateca.

Apenas este miércoles 28 de junio, la senadora Lilly Téllez se bajó de la contienda presidencial, al argumentar que no hay condiciones de equidad ni certeza en la legalidad del proceso.

El Universal

Germán Martínez apoya a Xóchitl Gálvez

El senador Germán Martínez Cázares apoyará a Xóchitl Gálvez en su camino por ser la candidata presidencial de la alianza opositora Va por México.

Ayer, durante el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula en el que participa, el ex director del IMSS aseguró: “Yo voy a apoyar a la primera presidenta de México, que se llama Xóchitl Gálvez. Es una mujer competitiva, decente y preparada para el puesto”.

Además, agregó que “Xóchitl no tiene por qué abrir las puertas de Palacio, esas las vamos a abrir todos con votos”, en referencia a la ocasión en que la senadora acudió a Palacio Nacional para exigir su derecho de réplica en “La Mañanera”, pero se le negó la entrada. También criticó el método de elección que realizará la oposición para elegir a su candidato. “El método del Frente opositor es un método que ni es ciudadano, ni es partidista”.

El Universal

Ebrard promete acabar con la trata de personas

En su recorrido por Tlaxcala, Marcelo Ebrard aludió a que ni él, ni Morena, y tampoco los seis aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido, violan la norma electoral con sus recorridos por el país y los eventos públicos que encabezan todos los días. Esto, luego de que, por mayoría de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no imponer medidas cautelares para que los seis aspirantes a la candidatura presidencial por Morena suspendieran eventos públicos.

“Ellos consideraron que no hay una violación a la norma y eso coincide con lo que Morena considera, por eso estamos en este recorrido”, indicó. Desde Tlaxcala, opinó que esa decisión favorece la participación de los seis morenistas que pretenden coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. “Eso contribuye a que podamos participar porque sería muy raro que no nos dejaran hacer el recorrido, ¿no?”, señaló.

Por ello, Ebrard recorrió el zócalo de Tlaxcala donde artesanos le regalaron un retrato y le confeccionaron una alfombra de aserrín, mientras él se paseaba por las calles públicamente en busca del respaldo en la encuesta de Morena. En la Escalinata de los Héroes, se reunió con decenas de mujeres, luego de colocar un candado en el barandal del mirador. Ante ellas, sostuvo que Tlaxcala es uno de los estados más pobres del país y también de los más inseguros, características que han facilitado la práctica del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

“No puede haber trata de personas”, exclamó ante las decenas de mujeres que coreaban “Marcelo va a ganar”, “Marcelo te queremos”. El ex canciller aseveró que la desigualdad de género que enfrentan las mujeres en Tlaxcala también las hace vulnerables a ser víctimas de trata de personas, delito con el que, según él, acabará cuando sea presidente.

“Vamos a acabar con la trata de personas aquí en Tlaxcala; se acabó, no lo vamos a permitir. La desigualdad de género es eso, que anden con trata de personas, abusando de las mujeres, de las muchachitas, abusándolas, violentándolas. Eso se tiene que acabar de raíz”, acotó.

El Universal

Sheinbaum: 4T apoyará al campo

La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que con la Cuarta Transformación seguirá el apoyo al campo, ya que es una de sus características. Durante una Asamblea Informativa en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar donde nació el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, máximo exponente de la expropiación petrolera y apoyo al campo.

En ese sentido, Sheinbaum destacó la necesidad de darle continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, con el cual se han visto beneficiados todos los mexicanos, incluidos los campesinos del país. Recordó que fue en el municipio de Lázaro Cárdenas donde AMLO rescató a Fertinal de la privatización ejercida en gobiernos anteriores, para lograr que hoy el fertilizante sea gratuito para los campesinos, a través de programas como Sembrando Vida.

“Una de las empresas, entre otras que se privatizaron, fue la empresa que producía fertilizantes en México, Fertinal. En la época de Salinas de Gortari se privatizó todo... llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una visita a Lázaro Cárdenas y visitó la empresa que produce fertilizantes, le dijo al secretario de Finanzas que había que echar a andar la planta de fertilizantes”, destacó.

Añadió que su visita a este municipio sirvió para conmemorar al general Lázaro Cárdenas, quien además de ser uno de los protagonistas de las transformaciones anteriores, logró consolidar anhelos de esas luchas.

El Universal

“Noroñabús” costó 656 mil pesos

El candidato a presidir la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T, Gerardo Fernández Noroña, reportó que gastó la suma de 656 mil pesos en la adaptación de la librería móvil nombrada como “Noroñabús” que lo acompañará en su recorrido por todo el país. Aunque no informó el monto total de los gastos por la primera semana de recorrido, aseguró que han sido menos que sus contrincantes, pues él va por vía terrestre.

“Costó 656 mil pesos, entonces ahora resulta que voy a tener que ayunar las siguientes dos semanas porque dicen Marcelo y Adán que han gastado casi nada y ya los he rebasado yo, ¡qué barbaridad! Ya está rota la austeridad”, apuntó.

Desde Campeche, el petista también criticó los números que Adán Augusto López y Marcelo Ebrard han reportado, pues consideró que no están sumando el precio de las bardas y espectaculares de publicidad que hay por todo el país. “Los espectaculares van por cortesía del Espíritu Santo, yo creo. ¡Es ridículo!”, dijo.

Así es el “Noroñabús”: La librería móvil que acompañará al diputado con licencia por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, en su recorrido por todo el país, fue presentada ayer en Campeche y está lista para viajar por todo México. El petista detalló que el vehículo es una combi cuya parte trasera fue adaptada para albergar una mini biblioteca, donde además de regalar libros de su autoría y vender otros títulos literarios, comerciará con artículos como gorras, playeras y pines en apoyo a sus aspiraciones presidenciales.

El Universal

Monreal acusa sabotajes en giras

Ricardo Monreal denunció actos de sabotaje por parte de autoridades municipales para la realización de sus mítines, los cuales van desde prohibir el uso de plazas públicas, quitar el servicio de electricidad o presentar fallas técnicas en los equipos de sonido.

Desde Cuitzeo, Michoacán, donde la presidenta municipal de ese lugar, Rosa Elia Milán Pintor, de extracción petista, no permitió la realización de la asamblea informativa en la plaza principal, Monreal fue cuestionado sobre si consideraba esto como un acto de sabotaje. “Sí. Pero me dijeron que... los que organizaron querían que fuera en la plaza. Pero no, yo no tengo ningún problema. Le expreso mis respetos. ¿De qué partido es? No sé”, respondió.

Manifestó su respeto hacia la alcaldesa del Partido del Trabajo (PT) y comentó: “No pasa nada si dan facilidades, yo no pido nada, simplemente que me den la oportunidad de expresarme y de hablar sobre las propuestas que tenemos”.

Ante la pregunta sobre el derroche de dinero de los otros tres candidatos, dijo que “en cuanto a espectaculares, mantas, todo eso sí. Ahorita venía por la carretera de México hasta acá; no hay ninguna”.

“Yo esperaba que al menos una por casualidad apareciera mía. No, no pude ver una, ni una lona, ni una manta, ni una barda, ni un espectacular. No tengo ni una sola. Pero aquí está la gente. Y no son las mantas, los espectaculares y las bardas las que deciden. Tengo mucha confianza en la gente”, agregó.

Sin embargo, aclaró que no presentará ninguna denuncia, “pero sí los aspirantes tienen que tener autocontención”, dijo.

El Universal

