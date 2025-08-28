Este viernes, el encuentro Juárez vs Mazatlán formará parte de las actividades que abren la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego enfrentará a un equipo que no quiere salir de los 10 mejores contra otro que busca meterse en esa lista. Por si te interesa, aquí te decimos el horario del partido, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.

Después de vencer a Santos Laguna, los Bravos de Juárez llegan con motivación extra y, este viernes en el arranque de la J7, reciben en casa a los Cañoneros de Mazatlán.

Con una racha positiva de dos victorias consecutivas, los fronterizos buscarán sumar tres puntos más que los acerquen a los primeros planos de la competencia.

Luego de vencer a Chivas y al cuadro lagunero, los Bravos suman ocho unidades, lo que los ubica en el octavo sitio general.

Por su parte, los dirigidos por Robert Dante Siboldi no pudieron mantener la ventaja ante Tigres, en un encuentro que jugaron con 10 hombres desde el minuto 4.

Mazatlán suma solo una victoria y tres empates en el torneo, para acumular un total de seis unidades, por lo que se espera un duelo intenso, trabado en media cancha, donde ambas escuadras buscarán imponer sus condiciones.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este viernes 29 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua . Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 Juárez vs Mazatlán

Fecha y hora: Viernes 29 de agosto, 19:00 horas

Viernes 29 de agosto, 19:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J7 del Apertura 2025

OF