GRACIAS por tu energía y tu humor, cabrón. Inspiraste e hiciste reír a un chingo de gente (y lo seguirás haciendo siempre). No puedo imaginar mejor legado. Buen viaje, perro. Nos volveremos a ver. ✨

Me decía, “puedo subir tu meme”, y yo “obvio Rafa, hasta te pago”.

Es como si en futbol Messi me invita a jugar una cáscara en su equipo. Cuando lo publicaba me mandaba un mensaje que decía SE IMPRIMIÓ.



Conocí y jugué en el equipo con el Messi de Internet. ����

Gracias Rafa.