Hacienda analiza movimientos financieros de Rosario Robles

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto Castillo informó que analizan las cuentas bancarias de Rosario Robles y una red de servidores públicos más involucrados en el caso de la "Estafa Maestra".

A su arribo a Palacio Nacional, para una reunión de Gabinete con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo dijo que hasta el momento no se le han congelado cuentas bancarias a la ex titular de Sedesol.

"Estamos, como instruyó el Presidente, analizando en este momento la información que presentó el sistema financiero para efecto, de poder colaborar en la investigación que tiene la Fiscalía General de la República y por supuesto proceder conforme a nuestras facultades legales".

El funcionario expresó que no sólo se indagan las cuentas de la ex titular de Sedesol, sino también una red de ex servidores públicos cuyos datos no puede revelar por la secrecía de las investigaciones.

Señaló que además estas analizado las cuentas de 50 empresas relacionadas con el caso de la "Estafa Maestra".

Nieto Castillo dijo que se cumplirá con la orden del Presidente López Obrador de que se llagará hasta las últimas consecuencias en este caso.

