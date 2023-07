La alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, aseguró ayer que no se separará del cargo, pese a la crisis de inseguridad que se ha desatado en la ciudad a partir de que fue exhibida con un presunto líder criminal.

La mañana del pasado lunes, Hernández Martínez reapareció en Chilpancingo, después de que el pasado miércoles se difundieron fotografías y un audio que revelan el encuentro que tuvo con el presunto líder de "Los Ardillos", Celso Ortega Jiménez.

La alcaldesa encabezó una conferencia de prensa en la que fue cuestionada sobre la situación que enfrenta la capital de Guerrero.

Sobre la ola de violencia del fin de semana, en la que fueron asesinados seis choferes de las rutas de transporte público de Chilpancingo, Hernández Martínez dijo primero que era un tema de las autoridades ministeriales, pero después consideró que puede ser un "pacto" entre políticos y criminales para "lastimar su imagen".

Posteriormente, negó que haya aceptado que se reunió con un capo, aunque luego reconoció que sí dialogó, aunque eso no implica un pacto. "Un diálogo no es un pacto, yo estaré trabajando, construyendo la paz, como lo hemos dicho desde lo que me toca hacer", expuso.

Indicó que el hecho de que su nombre fuera escrito en una cartulina como parte de un mensaje del crimen organizado, y que se hayan difundido fotografías y un audio de ella con un líder criminal, no significa que haya cometido un "acto delictivo".

"No tengo ningún señalamiento con ningún acto delictivo, de entrada. Yo no tengo..., el hecho de que haya una cartulina, eso no me implica ni me vincula por una situación de que yo esté en una situación mala. Podré ser ingenua, podré ser, a lo mejor, hasta pecar de inocente, pero nunca maliciosa. Eso sí, se los aseguro", señaló.

Sobre su separación del cargo para que sea investigada por la reunión que tuvo con el presunto líder criminal, la alcaldesa precisó que no es necesario que solicite licencia e informó que el sábado entregó un documento en la Fiscalía General de la República (FGR) para informarle que estaba a disposición para que la investigue.

"No sé por qué tendría que pedir licencia, en los gobiernos de la Cuarta Transformación respetamos los procesos y si a mí me dicen: 'Norma Otilia tú eres culpable', yo me voy, no estoy aferrada, pero en este momento soy la presidenta municipal", subrayó.

