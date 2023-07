El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este martes que su gobierno no será rehén de nadie, en alusión a la situación que se vive en el estado de Guerrero, donde pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y la comunidad de Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo, bloquearon ayer lunes un tramo de la Autopista del Sol.

"El mal no se puede enfrentar haciendo el mal"

"Nosotros no vamos a ser rehenes de nadie, y no estén pensando que nosotros vamos a ser represores como eran los de antes, no hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones", declaró el Presidente López Obrador durante su conferencia de prensa "mañanera" de este martes.

Los inconformes en Guerrero indicaron que tras la reunión con el secretario General de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que decidieron iniciar el bloqueo.

"La instrucción que dio Rosa Icela y que fue apoyada por el gabinete de seguridad, es no caer en ninguna provocación, porque puede ser que los jefes anden buscando eso, nada más que no se va a enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar haciendo el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien", señaló López Obrador, desde Palacio Nacional.

Además, el Mandatario agregó:

"Decirle a la gente de Guerrero, y a los que van a viajar hacia Acapulco, que si toman la carretera, pues que nos comprendan. Que nos ayudan si tenemos que padecer un poco, que ofrecemos, ¿no?, disculpas, pero que es lo mejor, lo mejor como se está actuando, que no hay impunidad para nadie y no hay violencia. Imagínense que ayer se les enfrenta, traían armas".

Ayer, En su cuenta de Twitter, Capufe informó del cierre de circulación en la Autopista del Sol en ambos sentidos en el libramiento Chilpancingo, km 278. Parador del Marqués.

Posicionamiento de la alcaldesa de Chilpancingo

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aseguró que no separará del cargo tras la crisis de violencia que vive la capital y después de que fue exhibida en fotografías y un audio en una reunión que sostuvo con un presunto líder de la organización criminal "Los Ardillos".

En conferencia de prensa, Hernández Martínez dijo que está sufriendo una campaña en su contra y que la violencia que se vive es provocada por "fuerzas oscuras y perversas" que no están de acuerdo con su gobierno.

Con información de SUN y Latinus

