Guardia Nacional debe tener los efectos del éxito del Plan DN-III: López Obrador

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el efecto de la Guardia Nacional debe ser como el éxito del Plan DN-III, para ser aceptado, y que esto representa el desafío y la tarea para esta nueva fuerza.

"Incorporar las funciones de la seguridad pública y lograr el éxito que tiene el plan DN-III, ese es el desafío y esa es la tarea", dijo el Presidente, al inaugurar el curso "Estándares Constitucionales de la actuación de la Guardia Nacional", que se realizó en la Escuela de Enfermería, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La #GuardiaNacional ���� es una nueva función del Ejército Mexicano y está capacitada en el marco del respeto irrestricto a los DDHH.



Cerramos filas —de la mano del Poder Judicial y de la @FGRMexico— para enfrentar la inseguridad, la violencia, y lograr la #PazYSeguridad del país. pic.twitter.com/UQ5gEgX8pR — Gobierno de México (@GobiernoMX) 17 de junio de 2019

El Presidente dijo que la Sedena y la Marina "son mis apoyos, no me dejan solo, me siento respaldado por el secretario de la Defensa y de la Marina", así como por otros sectores como el empresarial, el obrero, el campesino y los medios de comunicación, "quienes estamos juntos para defender los intereses del pueblo de México".

En la inauguración estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, Rafael Ojeda Durán; de Seguridad y Protección, Alfonso Durazo Montaño; así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

También participaron en el evento el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, junto con mandos militares, navales y de la Fuerza Aérea Mexicana.

El Presidente de la República refirió que hay una etapa nueva en el quehacer de las fuerzas armadas, porque con la reforma constitucional, el Ejército y la Marina ayudarán a las tareas de seguridad pública.

Recordó que la Constitución no permitía que las Fuerzas Armadas participaran en la seguridad pública, pues su función era la seguridad del Estado y la seguridad interna del país, pero en la nueva realidad era necesario e indispensable que se sumaran a la lucha contra la inseguridad y la violencia, pues la mayor demanda del pueblo es que haya paz y seguridad.

"Era contradictorio que el Estado mexicano contara para la seguridad pública con 10 mil efectivos, y al mismo tiempo el Estado contara con dos pilares, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, con mucha tradición, profesionalismo, disciplina, instalaciones y con 230 mil elementos y soldados, 65 mil marinos, y no pudieran apoyar a la inseguridad", manifestó.

Dar este giro a las funciones de las Fuerzas Armadas es un proceso gradual en el que hay que dar énfasis al tema de los derechos humanos, señaló, y reconoció que no será fácil, porque su función de origen era otra, enfatizó López Obrador.

López Obrador recordó que con la movilización de la Guardia Nacional en la frontera sur se evitará una guerra comercial con Estados Unidos, que no conviene "aunque podríamos haber ganado", acotó, y señaló que la política se usa para evitar la guerra.

Manifestó que "queremos que haya una buena relación" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el pueblo estadounidense.

LS