En un esfuerzo conjunto por fortalecer la actividad pesquera y conservar los ecosistemas acuáticos de la región Ciénega, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER Jalisco), en coordinación con el Gobierno Municipal de Ocotlán, realizó la siembra de más de 200 mil crías de tilapia en el Lago de Chapala.

La iniciativa, impulsada por el Gobernador Pablo Lemus Navarro, tiene como objetivo repoblar especies nativas y fomentar una pesca sustentable que beneficie tanto al medio ambiente como a las comunidades que dependen de esta actividad económica.

Eduardo Ron Ramos, titular de SADER Jalisco, destacó la relevancia del proyecto: “Para el Estado de Jalisco, para el Gobernador, Pablo Lemus, es muy importante invertir en el desarrollo de la pesca y la acuacultura. La siembra de crías significa que en poco tiempo habrá generación de economía alrededor de las comunidades”, señaló en un comunicado.

SADER Jalisco aportó 150 mil crías provenientes del Centro Acuícola de Tizapán El Alto, transportadas bajo estrictos estándares de calidad para garantizar la supervivencia de los peces. Por su parte, el Gobierno Municipal de Ocotlán entregó 60 mil crías adicionales, provenientes de criaderos locales.

Deysi Nallely Ángel Hernández, Presidenta Municipal de Ocotlán, enfatizó los beneficios de la acción: “Hoy tenemos una gran noticia: son más de 200 mil alevines para nuestro Lago de Chapala, que estoy segura serán muy bien cuidados y continuarán siendo el sostén de lo que es tan importante para esta región, nuestro lago”.

El proyecto no solo impacta en la conservación del ecosistema, sino también en la economía local. José Rodríguez, representante de las ocho cooperativas pesqueras de Ocotlán, participó en la siembra y resaltó el efecto positivo sobre las familias de la zona: “Somos un grupo que durante años fue marginado. Ahora se les agradece tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno Municipal”, comentó. La actividad beneficiará directamente a más de 300 personas que dependen de la pesca.

Además de esta acción, se informó que, al último corte, se habían depositado en diferentes cuerpos de agua del Estado de Jalisco un total de 5.2 millones de crías, de las cuales 4.6 millones corresponden a tilapia. Esto refleja un esfuerzo constante por preservar la biodiversidad acuática y asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera en la región.

Con la siembra de crías en el Lago de Chapala, las autoridades buscan consolidar una estrategia de acuacultura responsable, promoviendo al mismo tiempo la generación de ingresos para los pescadores y el fortalecimiento de los ecosistemas locales. Este tipo de iniciativas se enmarca dentro de los programas estatales que buscan integrar conservación ambiental, desarrollo económico y bienestar comunitario, asegurando un futuro más sostenible para la región Ciénega y el lago más grande de México.

Durante 2025, los cuatro Centros Acuícolas de SADER Jalisco proyectan producir alrededor de 9 millones de crías, con el objetivo de cubrir la demanda de los municipios dedicados a la actividad pesquera y acuícola.

Hasta ahora, las crías se han distribuido en 32 municipios, asegurando que tanto comunidades locales como cooperativas pesqueras se beneficien directamente.

La siembra de tilapias no solo contribuye a la conservación de los ecosistemas acuáticos, sino que también genera empleo, impulsa la economía regional y garantiza la sostenibilidad de una de las actividades productivas más importantes de la región Ciénega.

Este esfuerzo forma partle de una estrategia integral para promover la acuacultura responsable y proteger el Lago de Chapala.

