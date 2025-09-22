La Unidad Estatal de Protección Civil del estado de Colima alertó por lluvias intensas y oleaje elevado, tras la formación de la tormenta tropical "Narda". A través de un comunicado, la Unidad Estatal advirtió que en las próximas horas Armería, Tecomán y Manzanillo, sufrirán un amento en el viento así como un crecimiento en el oleaje.

Ante ello, la Unidad Estatal de Protección Civil del estado de Colima exhorta a la población a estar pendiente de las condiciones climáticas y extremar precauciones, luego de la formación de la tormenta tropical "Narda" durante la tarde del día de ayer.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del el ciclón se ubica a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán; presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

Si bien las mayores afectaciones podrían ser en Oaxaca y Guerrero, los pronósticos advierten que en las próximas horas se incrementará el viento y el oleaje en costas de Colima, Michoacán y Jalisco. Se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas, rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de dos a tres metros de altura.

Protección Civil Colima señala que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves en zonas serranas, incremento en el cauce de ríos y arroyos, así como inundaciones y encharcamientos en áreas urbanas y de riesgo. Por ello, se exhorta a la población a mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno a través de las redes oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

