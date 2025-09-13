Pese a que "Mario" se debilitó a depresión tropical, la Unidad Estatal de Protección Civil Colima advirtió que en el estado se presentarán lluvias fuertes y oleajes peligrosos en las playas de los distintos municipios.

La tormenta tropical "Mario" se degradó a depresión tropical la noche del viernes, sin embargo, el pronóstico de lluvias fuertes continúa en municipios de esta entidad. Por lo que el llamado a estar alerta a las condiciones climatológicas se mantiene.

"Mario" se localizaba a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo y a 280 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presenta vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora. Los municipios con mayor exposición son Manzanillo, Armería y Tecomán, donde se esperan acumulados de lluvia de 50 a 75 milímetros, con posibilidad de que en algunos puntos sean mayores.

En la franja costera colimense se mantiene un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, por lo que se considera riesgoso para las actividades recreativas en el mar.

Las lluvias pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves en zonas de montaña, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por lo que se recomienda a la población no ingresar al mar ni realizar actividades acuáticas, además de extremar precauciones al conducir en calles y carreteras mojadas, y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB