Lista de calles cerradas en CDMX por festejos del 15 de septiembre

Este 15 de septiembre de 2025, la Ciudad de México vivirá una noche de fiesta con motivo del Grito de Independencia, que será encabezado en el Zócalo por la Mandataria Claudia Sheinbaum, y que estará acompañado por el concierto de La Arrolladora Banda El Limón.

Debido a los festejos, autoridades capitalinas informaron sobre el cierre de varias calles y avenidas principales, tanto en el Centro Histórico como en distintas alcaldías, donde también se realizarán verbenas y conciertos gratuitos.

Calles cerradas en el Centro Histórico

Un total de nueve vialidades permanecerán cerradas desde la tarde del lunes 15 y hasta la mañana del martes.

16 de septiembre:

Av. 20 de Noviembre

Av. 16 de Septiembre

5 de Febrero

Francisco I. Madero

5 de Mayo

Calle Monte de Piedad

Calle Seminario

Calle Moneda

Av. Pino Suárez

Calles cerradas por alcaldía

Benito Juárez

División del Norte (entre Miguel Laurent y Municipio Libre)

Municipio Libre (entre División del Norte y Uxmal)

Uxmal (entre Municipio Libre y Miguel Laurent; acceso restringido a tránsito local y residentes con identificación)

Álvaro Obregón

Calle 10

Azcapotzalco

Av. Azcapotzalco

Castilla Oriente

Aquiles Elorduy

Heraldo

Salónica

Invierno

Cuajimalpa de Morelos

Av. Juárez (de Av. México a 21 de marzo y de Av. Veracruz a Av. México)

Av. México (de Guillermo Prieto a Ocampo)

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Gob. Vicente Eguía, esquina Parque Lira

Gral. Sóstenes Rocha, esquina Vicente Eguía y Enrique Torroella

Gral. Sóstenes Rocha, esquina Francisco Ramírez

Privada Gral. Sóstenes Rocha, esquina Blvd. Adolfo López Mateos

Calles sin información oficial

Coyoacán

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estos serán los posibles horarios de reapertura

Las autoridades indicaron que los horarios de reapertura varían según la alcaldía, aunque en la mayoría de los casos las vialidades volverán a la normalidad la mañana del martes 16 de septiembre de 2025.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

