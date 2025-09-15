Lunes, 15 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Lista de calles cerradas en CDMX por festejos del 15 de septiembre

Debido a los festejos por las Fiestas Patrias, autoridades capitalinas informaron sobre el cierre de varias calles y avenidas principales

Por: SUN .

En la mayoría de los casos las vialidades volverán a la normalidad la mañana del martes 16 de septiembre de 2025. SUN / ARCHIVO

En la mayoría de los casos las vialidades volverán a la normalidad la mañana del martes 16 de septiembre de 2025. SUN / ARCHIVO

Este 15 de septiembre de 2025, la Ciudad de México vivirá una noche de fiesta con motivo del Grito de Independencia, que será encabezado en el Zócalo por la Mandataria Claudia Sheinbaum, y que estará acompañado por el concierto de La Arrolladora Banda El Limón.

Debido a los festejos, autoridades capitalinas informaron sobre el cierre de varias calles y avenidas principales, tanto en el Centro Histórico como en distintas alcaldías, donde también se realizarán verbenas y conciertos gratuitos.

Lee: Lunes lluvioso para Guadalajara; este es el pronóstico del clima

Calles cerradas en el Centro Histórico

Un total de nueve vialidades permanecerán cerradas desde la tarde del lunes 15 y hasta la mañana del martes.

  • 16 de septiembre:
  • Av. 20 de Noviembre
  • Av. 16 de Septiembre
  • 5 de Febrero
  • Francisco I. Madero
  • 5 de Mayo
  • Calle Monte de Piedad
  • Calle Seminario
  • Calle Moneda
  • Av. Pino Suárez

Calles cerradas por alcaldía

  • Benito Juárez
  • División del Norte (entre Miguel Laurent y Municipio Libre)
  • Municipio Libre (entre División del Norte y Uxmal)
  • Uxmal (entre Municipio Libre y Miguel Laurent; acceso restringido a tránsito local y residentes con identificación)
  • Álvaro Obregón
  • Calle 10
  • Azcapotzalco
  • Av. Azcapotzalco
  • Castilla Oriente
  • Aquiles Elorduy
  • Heraldo
  • Salónica
  • Invierno
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Av. Juárez (de Av. México a 21 de marzo y de Av. Veracruz a Av. México)
  • Av. México (de Guillermo Prieto a Ocampo)
  • Gustavo A. Madero
  • Miguel Hidalgo
  • Gob. Vicente Eguía, esquina Parque Lira
  • Gral. Sóstenes Rocha, esquina Vicente Eguía y Enrique Torroella
  • Gral. Sóstenes Rocha, esquina Francisco Ramírez
  • Privada Gral. Sóstenes Rocha, esquina Blvd. Adolfo López Mateos

Mira: Estas son las carreras bien pagadas en México, según el IMCO

Calles sin información oficial

  • Coyoacán 
  • Milpa Alta
  • Tláhuac 
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Estos serán los posibles horarios de reapertura

Las autoridades indicaron que los horarios de reapertura varían según la alcaldía, aunque en la mayoría de los casos las vialidades volverán a la normalidad la mañana del martes 16 de septiembre de 2025.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones