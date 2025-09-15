Lista de calles cerradas en CDMX por festejos del 15 de septiembre

Este 15 de septiembre de 2025, la Ciudad de México vivirá una noche de fiesta con motivo del Grito de Independencia, que será encabezado en el Zócalo por la Mandataria Claudia Sheinbaum, y que estará acompañado por el concierto de La Arrolladora Banda El Limón.Debido a los festejos, autoridades capitalinas informaron sobre el cierre de varias calles y avenidas principales, tanto en el Centro Histórico como en distintas alcaldías, donde también se realizarán verbenas y conciertos gratuitos.Un total de nueve vialidades permanecerán cerradas desde la tarde del lunes 15 y hasta la mañana del martes.Las autoridades indicaron que los horarios de reapertura varían según la alcaldía, aunque en la mayoría de los casos las vialidades volverán a la normalidad la mañana del martes 16 de septiembre de 2025.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO