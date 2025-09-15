La noche de este lunes 15 de septiembre, millones de mexicanos celebrarán el Grito de Independencia, una de las fechas más importantes del país. Con reuniones familiares, antojitos y música, los festejos patrios suelen ir acompañados también del consumo de bebidas alcohólicas, motivo por el cual varios municipios de diferentes estados han decretado ley seca, con multas o arrestos en caso de incumplimiento.

La llamada "ley seca" implica la prohibición de venta y consumo de alcohol durante un periodo determinado, como medida para evitar incidentes durante celebraciones masivas. Aunque no aplica en todo el país, algunos estados y municipios ya anunciaron su implementación para este 15 y 16 de septiembre de 2025, y en varios casos las sanciones pueden superar los miles de pesos o llevar a arrestos administrativos.

¿Dónde habrá Ley Seca el 15 y 16 de septiembre?

Ciudad de México

Tláhuac: suspensión total de venta de alcohol los días 15 y 16 de septiembre.

Cuajimalpa: sin venta ni consumo de alcohol desde las 00:00 horas del 15 hasta las 14:00 del 16.

Estado de México

Ecatepec: prohibido del 15 a las 00:00 horas hasta el 16 a las 23:59.

Chalco: desde el 15 a las 07:00 horas hasta el 16 a las 22:00.

San Mateo Atenco: del 15 a las 00:01 horas hasta el 16 a las 23:59.

Metepec: del 15 a las 00:01 horas hasta el 16 a las 17:00.

Nezahualcóyotl: del 15 a las 00:00 horas hasta el 16 a las 23:59.

Zinacantepec: solo el 16 de septiembre.

En estos municipios mexiquenses, se advierte que quienes infrinjan la ley pueden enfrentar multas superiores a 5 mil pesos o ser arrestados por hasta 36 horas.

Morelos

Los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec y Tlaquiltenango aplicarán la medida durante ambas fechas patrias.

Puebla

Se aplicará de manera parcial: solo en zonas específicas del Centro Histórico de la capital poblana.

Aguascalientes

La ley seca aplicará únicamente el 16 de septiembre, de 03:00 a 14:00 horas.

Querétaro

No se aplicará en la mayoría del estado, salvo en Tequisquiapan, donde sí habrá restricciones.

Chiapas

Aunque inicialmente se había anunciado ley seca del 15 al 16, fue cancelada por la Secretaría de Salud estatal, por lo que no habrá restricciones en el estado.

¿Por qué se aplica la ley seca en México?

Aunque su origen se remonta a la prohibición en Estados Unidos, en México la Ley Seca se utiliza para garantizar la seguridad en eventos masivos, ya sea en elecciones u otras celebraciones como las fiestas patrias, donde el consumo excesivo de alcohol puede derivar en riñas, accidentes o situaciones de riesgo.

La recomendación para quienes van a celebrar el Grito esta noche es revisar si en su lugar donde viven aplica la ley seca, y en caso de que así sea, respetar las restricciones para evitar sanciones. Además, se desplegarán operativos de seguridad en varias entidades para vigilar el cumplimiento y salvaguardar la integridad de los asistentes a los festejos.

