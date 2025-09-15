Lunes, 15 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Movilizaciones CDMX

Estas son las marchas y manifestaciones hoy 15 de septiembre en CDMX

Este lunes 15 de septiembre, algunas alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por movilizaciones ciudadanas; estas serán las vialidades afectadas

Por: El Informador

Este 15 de septiembre, el C5 de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las movilizaciones para este lunes a través de sus redes sociales. SUN / EL INFORMADOR / ARCHIVO

Durante la jornada de lunes 15 de septiembre, en vísperas de celebrar el Grito de Independencia, diversas organizaciones sociales de la Ciudad de México llevarán a cabo movilizaciones que afectarán algunas vialidades capitalinas.

Una de las movilizaciones más destacadas que se llevará a cabo hoy en la Alcaldía Cuauhtémoc estará a cargo de las y los Ciudadanos en contra de la Gentrificación. En Palacio Nacional, en punto de las 16:00 horas, aproximadamente 80 ciudadanos y ciudadanas protestarán para exigir la revocación de mandato
de la titular del Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, debido al aumento de impuestos y a la deuda nacional, desapariciones forzadas, feminicidios, censura de medios de comunicación, ecocidios y corrupción.

Movilizaciones 15 de septiembre de 2025

Esta mañana del 15 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las movilizaciones para este lunes en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES
11:00 horas Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa 4037, Colonia Santa Martha Acatitla

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 
12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera
16:00 horas  Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
Durante el día Avenida Juárez 50, Colonia Centro

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES
18:00 horas Rodada. Avenida Rio Consulado2355, Colonia Ampliación Simón Bolívar, rumbo al Estado de Querétaro

