Estas son las marchas y manifestaciones hoy 15 de septiembre en CDMX

Durante la jornada de lunes 15 de septiembre, en vísperas de celebrar el Grito de Independencia, diversas organizaciones sociales de la Ciudad de México llevarán a cabo movilizaciones que afectarán algunas vialidades capitalinas.Una de las movilizaciones más destacadas que se llevará a cabo hoy en la Alcaldía Cuauhtémoc estará a cargo de las y los Ciudadanos en contra de la Gentrificación. En Palacio Nacional, en punto de las 16:00 horas, aproximadamente 80 ciudadanos y ciudadanas protestarán para exigir la revocación de mandato de la titular del Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, debido al aumento de impuestos y a la deuda nacional, desapariciones forzadas, feminicidios, censura de medios de comunicación, ecocidios y corrupción.Esta mañana del 15 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las movilizaciones para este lunes en la CDMX a través de sus redes sociales.A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.