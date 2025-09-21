La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este domingo a las 15:00 horas se formó la tormenta tropical “Narda”, localizada a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h, y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

Durante las próximas horas se espera un incremento en viento y oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el este y costa de Oaxaca y el sur de Guerrero, mientras que en Michoacán se esperan precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 mm.

Conagua también advierte sobre viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero.

Ante estas condiciones, las autoridades llaman a la población a extremar precauciones ante posibles deslaves, incremento de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, y a mantenerse informados sobre la evolución del fenómeno.

MF