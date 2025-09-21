La Fiscalía Capitalina difundió una ficha de búsqueda para localizar a Bayron Sánchez Salazar, un DJ conocido como B-King, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 16 de septiembre , cuando se dirigía a un gimnasio, todo en calles de la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, el DJ tenía una serie de conciertos en la CDMX, por lo que varios de estos fueron cancelados.

Quien reportó el hecho fue la ex pareja de B-king, una influencer colombiana radicada en el país. Al mismo tiempo la familia del colombiano de 31 años ha estado en contacto con las autoridades, pero hasta ahora no se tiene conocimiento de su paradero; de hecho, Stefanía Agudelo, hermana de B-King y quien cuenta con más de 88 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, publicó nueva información sobre la desaparición del colombiano.

A través de una publicación, la hermana del artista alertó sobre su desaparición. En la denuncia que interpuso, se señala que la última vez que B-King fue visto fue el martes 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México.

X / @FiscaliaCDMX

El reporte indica que Bayron Sánchez se comunicó por última vez con Stefanía el 16 de septiembre, para informarle que iba al gimnasio. Desde ese momento, no se volvió a saber de él. En el momento de su desaparición, vestía camiseta negra, pantalón blanco y tenis del mismo color.

EE