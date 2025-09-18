El pasado 8 de septiembre, autoridades de Estados Unidos localizaron restos humanos dentro de un vehículo Tesla estacionado en un depósito de Hollywood, California. De acuerdo con reportes oficiales, la unidad estaba registrada en Texas a nombre del cantante D4vd.

Según informó NBC News, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron al lugar tras recibir un reporte por un fuerte olor proveniente del automóvil. Al inspeccionarlo, encontraron en la cajuela un cuerpo envuelto en una bolsa y en avanzado estado de descomposición.

Te recomendamos: Así podrás ver en vivo el concierto de Bad Bunny sin ir al Coliseo de Puerto Rico

La Policía de Los Ángeles abrió una investigación por un presunto homicidio y mantiene bajo reserva los detalles sobre la identidad de la víctima, mientras continúan las indagatorias.

Según el médico forense de la ciudad de Los Ángeles, los restos pertenecen a Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años de origen hispano, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 5 abril de 2024 en Lake Elsinore, Riverside. No obstante, hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte.

D4vd: de gamer a artista nacional

Originario del condado de Queens en Nueva York, David Anthony Burke, conocido artísticamente como 'D4vd', es un cantante y compositor de 20 años que alcanzó gran popularidad en 2022 con su canción "Romantic Homicide", volviéndose viral en la plataforma de TikTok.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 33 millones de escuchas mensuales en Spotify, David logró consolidar su carrera como artista emergente en la escena del pop, R&B y alternativo, participando en festivales de música como Coachella en 2025 y colaborando con artistas de talla internacional como 21 Savage, Holly Humberstone, Kali Uchis y Damiano David en el tema "Tangerine".

Antes de convertirse en un fenómeno viral, David fue una figura conocida dentro de la comunidad gamer de Fornite, sin embargo, decidió abandonar su carrera como jugador profesional para incursionar en la música. Recientemente lanzó una canción para el juego, titulada "Locked & Loaded", la cual fue convirtió en el primer himno oficial de Fornite.

De acuerdo con el medio Billboard, la cantante Kali Uchis reveló que está "en proceso" de retirar su colaboración con D4vd en el tema "Crashing", incluso las marcas Hollister y Crocs informaron que retirarán la imagen del cantante de su campaña publicitaria, según con el medio Footwear News.

Finalmente, derivado del escándalo, el cantante suspendió las presentaciones de su gira mundial "Withered World Tour" en Norteamérica y Europa.

NA