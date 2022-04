Estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) realizaron una manifestación silenciosa para exigir justicia por el asesinato de su compañero Ángel Yael y para la alumna Alejandra, lesionada por elementos de la Guardia Nacional que los balacearon la tarde de este miércoles en la comunidad El Copal, en Irapuato, Guanajuato.

"Estamos dolidos, si llegaron a conocerlo, era un chavo increíble"

Los universitarios se concentraron esta mañana en la Unidad de Ciencias de la Vida de la UG, y junto a las letras emblemáticas de la institución colocaron decenas de veladoras encendidas; hicieron un minuto de silencio y se convocaron a cuidarse entre sí. "En memoria del ingeniero Ángel", escribieron en arreglos florales.

Expresaron tristeza, dolor e indignación por la acción de los elementos federales, que "mataron" a Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años, estudiante becado de la licenciatura de Agronomía y que lesionaron de gravedad a su compañera Edith Alejandra, de cuarto semestre, por la que pidieron oraciones por su salud. "Agradecemos su apoyo ante esta injusticia que acaba de pasar, les agradecemos su apoyo, sus palabras y sus abrazos, el grupo está muy consternado, estamos dolidos, si llegaron a conocerlo, era un chavo increíble, era muy alegre", dijo una joven con la voz quebrada.

Fueron perseguidos sin justificación por la GN

Algunos alumnos mencionaron que ayer un grupo de alrededor de doce estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura de Agronomía fueron perseguidos sin justificación por los elementos de seguridad federales cuando salían de una convivencia en una camioneta.

Comentaron que en la unidad iban cuatro estudiantes a bordo, al momento de la agresión de la Guardia Nacional. "Él no estaba en el momento ni lugar equivocado", expresaron en la manifestación. Estudiantes de otros campus de la máxima casa de estudios del estado replicaron la exigencia de justicia: "Ni una abeja menos, justicia para Ángel". Los alumnos rindieron un minuto de silencio, aplausos y externaron porras para su compañero.

Suspenden clases en la UG Copal

El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, se unió a la exigencia de justicia, porque lo que sucedió ayer fue "un acto homicida", que afecta a toda la comunidad universitaria y a toda la sociedad. Destacó que es un acto extremo, nefasto, deplorable; estamos aquí primeramente, como dijo la compañera, para rendir homenaje… a Ángel y expresarle toda nuestra solidaridad a su familia, y también a Alejandra. El rector dijo que se pedirá que la queja por la agresión a los universitarios se eleve a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que la Carpeta de Investigación por el homicidio y lesiones contra los alumnos se trabaje en esta entidad.

"No permitiremos que comparezca ningún estudiante nuestro a una instancia jurídica, si no es con el acompañamiento de la Universidad de Guanajuato". El rector informó que las clases en el Campus Copal están suspendidas y continuarán cuando la comunidad universitaria lo decida y se tengan las condiciones de seguridad propicias para que se puedan reanudar. "Esta sede (campus de la UG) es un espacio donde nuestra comunidad estudiantil merece estar aquí, ocupada para estudiar, para llevar una vida universitaria, no para estarse cuidando de que no la maten". Guerrero Agripino exigió mejores condiciones de seguridad para los estudiantes y docentes, y que las instancias de seguridad se coordinen, que se revise el modelo de seguridad, porque lo que pasó en Irapuato es una muestra de lo que ocurre en el país.

OA