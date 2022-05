Guanajuato: Capturan en video agresión de policías hacia feministas (VIDEO)

Este fin de semana, en Irapuato, Guanajuato, cientos de mujeres salieron a protestar por la ola de feminicidios y desapariciones que ha estado ensombreciendo al país desde bastante tiempo ya; sin embargo, las autoridades del estado reportaron que la marcha se tornó violenta, por lo que hicieron uso de la violencia contra las manifestantes.

La marcha, en la que participaron aproximadamente 300 mujeres, fue convocada por grupos de búsqueda de personas, así como por feministas que exigen al gobierno detengan los feminicidios. Durante la marcha se prendieron velas en honor a las víctimas, y el llamado “bloque negro” realizó iconoclasia y supuestamente trató de quemar una parte de la Presidencia Municipal, ante lo que policías mujeres atendieron a la orden de frenar y arrestar a las marchantes.

Sin embargo, los videos que circulan en redes sociales apuntan a un abuso de autoridad, en ellos se puede ver como miembros del grupo “Vivo Segura” (grupo que forma parte de la policía y que está “capacitado en temas de género”) empuja, golpea y somete a las mujeres que exigían justicia. Al momento se reportan 28 detenciones.

Los colectivos feministas denunciaron el abuso de autoridad, y reportando que sus compañeras no habían sido liberadas.

“Ninguna de las detenidas ha sido liberada, tomamos este medio para evidenciar el abuso de autoridad, ya que siguen reteniendo a cinco compañeras que son menores de edad. De igual manera, exigimos inmediata liberación de las 28 mujeres detenidas el día de ayer”, se expresó el colectivo Irapuato Feminista.

Sin embargo, el día de hoy fueron puestas en libertad paulatinamente; a través de las redes sociales, denunciaron que las jóvenes detenidas sufrieron de abuso por policías.

Las compañeras están en libertad

Comentan que sufrieron abuso por parte de los elementos de seguridad que las detuvieron.

Exigimos justicia para ellas. — Irapuatofeminista (@Irapuatofem) May 3, 2022

Reconocen abuso

La presidenta del municipio de Irapuato, Lorena Alfaro, reconoció que sí hubo abuso de autoridad por parte de las autoridades, y aseguró que ya hay una investigación al respecto.

"Como alcaldesa de Irapuato, yo tengo la obligación de cuidar y proteger a los irapuatenses, su integridad y por supuesto también garantizar la digna manifestación de las personas, en ese sentido hemos en este caso en particular, tenemos dos vías jurídicas por las cuales se está llevando a cabo este asunto, la primera que ya tiene su cause en el ministerio público, y la segunda que tiene su cause en asuntos internos dentro de la unidad que tenemos para la revisión de la actuación para la policía municipal", declaró Lorena Alfaro.

