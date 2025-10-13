La industria de la moda en México se encuentra de luto, luego de que hombres armados asesinaran al reconocido diseñador mexicano, Edgar Molina, en la colonia El Progreso, de la ciudad de Moroleón, Guanajuato.

Su impacto en la industria textil y de moda local fue evidente no solo en el aspecto creativo, sino también en sus repercusiones económicas y sociales para la región de Moroleón y Uriangato, reconocidos polos textiles de Guanajuato. A través de su labor, dio visibilidad al talento de la zona en el ámbito internacional, destacando por la constante exportación de sus diseños a las comunidades mexicanas en Estados Unidos.

Los incidentes ocurrieron el pasado sábado por la noche, alredor de las 19:30 horas, cuando los habitantes de la zona escucharon disparos en las calles Veracruz y Tlaxcala. Inmediatamente, realizaron las llamadas a los servicios de emergencia, quienes acudieron de manera rápida para asistir a los vecinos.

Al llegar al lugar indicado por los testigos, los oficiales de la Policía Municipal encontraron una camioneta Toyota gris estacionada en medio de la calle. Al acercarse, los agentes descubrieron el cuerpo sin vida del diseñador, junto a él una mujer con heridas graves.

Ante este hallazgo, se solicitó la intervención de la Cruz Roja, que intentó reanimar a Edgar, pero solo pudieron confirmar su deceso.

La mujer acompañante fue estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde su estado fue reportado como grave.

Tras la denuncia, elementos de Seguridad Pública y la Guardia Nacional llegaron para asegurar el vehículo, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzó con las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

La creciente inseguridad en el Estado ha provocado una ola de desconfianza entre los habitantes, quienes exigen a las autoridades tomar acciones contundentes.

Agencias

Un referente de la moda mexicana y la inclusión

Era un diseñador mexicano reconocido por su trayectoria en la industria de la moda en Moroleón, Guanajuato.

Desde joven, su creatividad y visión lo impulsaron a perseguir su pasión por el diseño. Los inicios de su carrera se remontan a su niñez cuando participaba en la decoración de maniquíes y la selección de prendas en un negocio familiar dedicado a la venta de ropa.

Con más de 15 años de trayectoria, su propuesta de alta costura conquistó los corazones de diversas figuras políticas, a la comunidad artística y a residentes del extranjero.

Recientemente destacó en los medios por crear el diseño del vestido que usó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, para la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre de 2025. El vestido de color rosa palo se hizo tendencia rápidamente y consolidó al diseñador entre la comunidad y las figuras públicas de la región.

Molina también colaboró en diversas ocasiones con la alcaldesa de Moroleón, Alma Barragán.

Su participación en eventos anuales dedicados a la diversidad y la inclusión también lo posicionaron como una figura de la moda comprometida con las nuevas expresiones sociales y culturales de México.

El Universal

CT