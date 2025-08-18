En distintas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad e implementadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz con una afectación al crimen organizado de más de 191 millones de pesos. A continuación lo más destacado por región.

Ciudad de México

Policías de SSCP junto con Semar y FGR realizaron un cateo que resultó en la detención de dos personas y el aseguramiento de 57 dosis de cocaína, 329 dosis de metanfetamina, un kilo y 282 dosis de marihuana.

Guerrero

En la carretera Acapulco-Chilpancingo, elementos de SSPC y GN detuvieron a cuatro personas a bordo de un vehículo y aseguraron un arma corta

Morelos

Elementos de la SSPC, GN, Ejército Mexicano y Semar detuvieron a dos personas a bordo de una camioneta, aseguraron 40 kilos de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 11 millones de pesos.

Sinaloa

Como parte de la acción permanente "Operación Frontera Norte", elementos del Ejército Mexicano aseguraron 5,145 litros y 150 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y tres condensadores. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 109 millones de pesos.

En Culiacán, en los poblados San Cayetano, El Sabinito, Presa Vinoramas, El Limoncito y El Ranchito, elementos del Ejército Mexicano localizaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,700 litros y 500 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 45 millones de pesos.

En Cosalá y Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,000 litros y 275 kilos de sustancias para la elaboración de dicha droga y un reactor de síntesis orgánica. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 26 millones de pesos.

Hidalgo

Elementos de la Semar, Ejército Mexicano, GN y SSC, durante un cateo a un inmueble, detuvieron a ocho personas, aseguraron tres pipas, tres depósitos con un aproximado de 158,000 litros de combustible y dos motocicletas

Chiapas

Elementos de la Semar, FGR y Fiscalía Estatal detuvieron a cinco personas, aseguraron dos armas largas, cinco armas cortas, cartuchos útiles, 14 cargadores y chalecos tácticos.

Tamaulipas

En Reynosa, elementos de SSPC GN y Ejército Mexicano, al realizar una inspección vehicular, detuvieron a una persona, aseguraron 55,000 litros de diésel y un tractocamión acoplado a un autotanque.

Veracruz

Elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a siete personas, aseguraron 40 envoltorios y un frasco con cristal, un envoltorio con marihuana, un arma corta de fabricación artesanal, 10 cartuchos útiles, dinero en efectivo.

OB