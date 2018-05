Gobierno federal está debilitado para negociar el TLCAN: Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que el gobierno federal está "debilitado" para firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque la administración norteamericana "ya le tomó la medida".

Lamentó que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, pueda lograr un buen acuerdo, en donde defienda el interés del país, "no nos podemos precipitar, hasta tener una buena negociación, estoy convencido que yo lo puedo lograr".

Anaya Cortés agregó que la relación con Estados Unidos debe ser de respeto mutuo, por lo que, sí los norteamericanos afectan al país al incrementar los aranceles, México está en condiciones de hacerlo también.

"No nos vamos a dejar pisotear por ningún otro país, esto incluye a Estados Unidos, no estamos mancos, México necesita a Estados Unidos, pero ellos también a México, tenemos que hacernos valer", expresó.

Al cuestionarlo en entrevista sobre si negociaría con la CNTE de llegar a la Presidencia, el panista afirmó que sí, pero "nada que esté por encima de la ley".

Al finalizar una reunión con el Consejo Nacional Agropecuario, el abanderado presidencial del PAN, dijo que le dará un impulso histórico al campo mexicano con nuevos programas, presupuesto suficiente, a fin de alcanzar la recomendación de la ONU a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés).

"Hoy, no estamos produciendo ni siquiera el 60% de lo que consumimos, cuando la ONU, a través de la FAO, recomienda que los países produzcan el 75% de lo que consumen", indicó.

Y agregó: "Yo me he comprometido a alcanzar esta meta con ellos, y hacer mía la Visión 20-30 que ellos me han presentado, incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo y en darle un impulso sin precedente al campo mexicano", apuntó.

SA