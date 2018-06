Giran orden de aprehensión contra Javier Duarte por desaparición

Un juez de Veracruz concedió una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, ex gobernador de la entidad, por el delito de desaparición forzada en perjuicio de al menos 13 personas.

Ahora corresponde a la Fiscalía de Veracruz solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que requiera la autorización del Gobierno de Guatemala para ejecutar la orden de detención por este delito contra el ex mandatario, explicaron fuentes allegadas al caso.

Una vez realizado esto, el gobierno de Guatemala deberá analizar que la orden de captura no contravenga el tratado internacional que firmó con México y con base en el cual, Duarte fue entregado a las autoridades mexicanas.

Esto, debido a que Javier Duarte fue entregado en extradición por dicho país y de acuerdo con las normas internacionales, los gobiernos no pueden fincar nuevos delitos a los extraditados sin la previa autorización de quien los entregó.

De no autorizar la ejecución de la orden de aprehensión, Duarte no podrá ser enjuiciado por la desaparición forzada que la Fiscalía Veracruzana intenta imputarle por su probable participación en el homicidio y ocultamiento de 13 cadáveres, hechos por los que tres ex funcionarios de su administración permanecen detenidos.

En febrero de este año, Javier Duarte indicó a la PGR que desea declarar sobre este caso de desapariciones forzadas.

OA