México vs. Colombia: Javier Aguirre espera un duelo de alta exigencia

Desde su llegada en septiembre de 2024 para vivir una tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, Javier Aguirre ha sido enfático sobre los escenarios que busca y exige para sus futbolistas y la característica principal es que no estén cómodos.

Hoy, el Tricolor enfrentará a la Selección de Colombia, su primer rival de la Conmebol en esta etapa. Un equipo que, sin duda, será de alta exigencia gracias a los elementos con los que cuenta en su plantilla, como James Rodríguez, Luis Díaz o Richard Ríos.

“Desde que nos juntamos con la gente de la Federación para retomar Selección, con boleto en la mano, he querido rivales de talla mundial, escenarios en los que los jugadores no estén cómodos, someterlos a procesos de presión”, declaró previo al encuentro de esta noche en el AT&T Stadium, en Arlington, Dallas.

El “Vasco” destacó las cualidades de Colombia, actual subcampeona de la Copa América y conformada por una generación dorada. “En Sudamérica tuvo destacada actuación en sus eliminatorias, eso habla de su técnico de larga trayectoria, reconocida. Eso me gusta, que sean partidos exigentes, como hace un mes contra Corea del Sur y Japón”, destacó.

Aguirre presume 12 triunfos por tres derrotas en esta etapa y, asimismo, acepta que los rivales “cómodos” no le sirven.

“No me sirven sinodales a priori cómodos, porque nos podemos engañar con resultados. Someterlos a una exigencia máxima sirve para sacar conclusiones y elegir bien de cara al Mundial”, concluyó.

Este partido será importante para el Tri, clasificado al Mundial junto a los otros anfitriones (Estados Unidos y Canadá), ya que Colombia es uno de los rivales que podría enfrentar en el torneo.

¿Dónde ver México vs. Colombia?

Canal: Canal 5

Horario: 17:00 hrs.

Alineaciones Probables

México

Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda; Diego Lainez, Julián Quiñones y Santiago Giménez.

Entrenador: Javier Aguirre.

Colombia

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Entrenador: Néstor Lorenzo.