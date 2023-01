El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció hoy en la primera jornada de selección del jurado que dirimirá su responsabilidad en la acusación de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cartel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

García Luna, de 54 años, apareció en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York vestido con traje azul y corbata gris, una deferencia autorizada por el juez a requerimiento de la defensa, que pidió que se le eximiera del uniforme de presidiario.

El exsecretario de Seguridad, que lleva tres años preso desde su captura, apareció hoy con el pelo totalmente canoso, y con semblante serio. En un momento dado, miró hacia el público y se puso una mano en el pecho, como si saludara a un conocido.

Acompañado por sus abogados, en un equipo encabezado por el letrado César de Castro, García Luna llevaba varias hojas en las que iba tomando notas.

Por razones de seguridad, ningún periodista fue hoy admitido en la sala principal donde estaba García Luna, y tuvieron que seguir el proceso por una pantalla colocada en una sala anexa.

En el exterior del tribunal, un puñado de mexicanos se acercaron con carteles escritos a mano en los que pedían justicia con frases en español como: "García Luna, dí la verdad"; "México exige justicia"; "García Luna, no cubras a nadie" o "Calderón sí sabía", en alusión al expresidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno sirvió el hoy procesado.

López Obrador critica "silencio informativo"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la poca cobertura por parte de la prensa nacional del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, que arrancó este martes en Estados Unidos.

Tres años después de su detención por autoridades estadounidenses, el esperado juicio por narcotráfico contra García Luna comenzó en una corte de Nueva York por los señalamientos que lo vinculan con el Cartel de Sinaloa.

"Hoy comienza su juicio (…) y todavía no se sabe mucho porque los medios no abordan el tema", reprochó el Mandatario mexicano desde su conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador resaltó que en EU ya hay más medios que comenzaron a dar seguimiento al juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México que se desempeñó en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), mientras que los medios mexicanos no abordan el tema.

