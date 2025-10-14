Chiapas vive una jornada violenta por bloqueos

Grupos armados provocaron bloqueos y quemas de vehículos en distintos tramos carreteros de las regiones Costa y Frailesca, en Chiapas, lo que generó temor entre automovilistas y la suspensión del transporte público en la zona.

Los hechos ocurrieron en los municipios de Arriaga, Jiquipilas, Ocozocoautla y Villaflores, donde fueron incendiadas dos pipas, unidades de carga y varios automóviles particulares. También se reportaron incidentes sobre la carretera Las Choapas, que conecta con el estado de Veracruz.

De acuerdo con testimonios de viajeros, en el crucero Llano San Juan, en Jiquipilas, hombres armados arrojaron ponchallantas sobre la vía que conduce de Tuxtla Gutiérrez a Ocozocoautla. En otros puntos, como el tramo Arriaga-Jiquipilas, una pipa se salió del camino y vehículos de redilas fueron incendiados para bloquear el paso.

En el tramo Ocozocoautla-Las Choapas, a la altura de la comunidad La Unión, sujetos armados quemaron una pipa, camiones de carga y al menos siete automóviles particulares. En tanto, en la carretera Arriaga-Ocozocoautla y la vía hacia Villaflores también se registraron bloqueos con unidades incendiadas.

Ante la escalada de violencia, el transporte público que circula entre Arriaga y Jiquipilas fue suspendido, y en el municipio de Cintalapa se determinó la cancelación de clases.

Fuentes de seguridad confirmaron que las acciones buscaban la detención de Juan Manuel Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, presunto líder regional del Cártel Nueva Generación (CNG), aunque el operativo no logró su captura.