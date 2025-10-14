David Cohen muere tras ataque afuera de juzgados

En los primeros minutos de este martes falleció el abogado David Cohen Sacal, luego de haber sido agredido a balazos la tarde del día de ayer, lunes 13 de octubre, en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuahtémoc, en la Ciudad de México.

El deceso fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la cual desde ayer investiga los hechos para esclarecer el lamentable suceso.

De acuerdo con los informes médicos, la víctima, de 48 años, murió a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México.

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio contra el probable responsable, Héctor "N", de 18 años, quien fue detenido inmediatamente después de los acontecimientos por un agente de la Policía de Investigación (PDI) y permanece hospitalizado bajo custodia.

La Fiscalía CDMX refrenda su compromiso de garantizar el acceso a justicia a la víctima y sus familiares.

