Felipe Calderón tacha de "feminismo hipócrita" las marchas pro aborto

A través de sus redes sociales, Felipe Calderón Hinojosa tachó de "feminismo hipócrita" el de unas activistas que asistieron a la marcha del Día de Acción Global por el aborto legal y seguro.

En su cuenta de Twitter, el expresidente de México compartió un video que muestra a mujeres policías bañadas de pintura y, fuera de cuadro, se escuchan las voces de activistas insultándolas.

"Pinches gatas no te alcanza ni para limpiar tu uniforme", se oye decir a una mujer.

El comentario del político panista generó debate entre otros usuarios, incluida la periodista y escritora Olga Wornat —autora del libro "Felipe, El Oscuro"—, que cuestionó la autoridad moral del michoacano para hablar de feminismo.

A los comentarios de Wornat siguieron otros recordando los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el Estado de México durante el sexenio del expresidente, quien actualmente pelea que se conceda el registro como partido político a su organización, México Libre.

Horas más tarde, Calderón Hinojosa volvió a tuitear: "Siempre he estado en contra de la violencia y la agresión física que distorsiona y demeritan el sentido de las manifestaciones pacíficas y democráticas. Lo estoy ahora, no es lo relevante con quién coincida o no en esto".

JM