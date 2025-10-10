El efecto Donald Trump

De acuerdo con las estadísticas del Banco de México, durante el mes de agosto las remesas -envíos de dinero desde el extranjero- fueron de 5 mil 578 millones de dólares, lo que significa una caída anual del 8.3 por ciento, lo que representaría al cierre del año, que la principal fuente de divisas de nuestro país -que supera los ingresos del petróleo o la inversión extranjera- dejaría de percibir alrededor de 5 mil 400 millones de dólares.

Como efecto lateral, son los millones de hogares donde las remesas representan el principal ingreso corriente para su sustento.

Para el Gobierno están son malas noticias, ya que con cifras del mismo Banco de México colocan a la administración de Claudia Sheinbaum como la que ha tenido la mayor caída de remesas en su primer año de Gobierno en lo que va del siglo -comparada con las presidencias de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador-, aunque hay aclararlo, la reducción de remesas depende de mucho de factores externos y no necesariamente internos.

Y lo anterior coincide con el anuncio que hizo este martes la administración del Gobierno de Washington, que presumió que al concluir el año fiscal 2025 para la Patrulla Fronteriza -de octubre de 21024 a septiembre de 2025- se tuvo el menor arresto de migrantes intentando cruzar la frontera, con cifras que no se tenían desde hace 55 años -1970-, gracias a las drásticas medidas implementadas desde la llegada de Donald Trump -20 de enero de 2025- a la Casa Blanca. La reducción de encuentros -como se llama la detención de inmigrantes con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)- fue impresionante. El año pasado solamente fueron 237 mil 565, comparado con los 1.2 millones que hubo el año anterior -2024-, según cifras dadas a conocer el martes pasado por la secretaria de Seguridad Interna Kristi Noem.

Pero no todo es obra de la casualidad. Si tomamos en cuenta que los mexicanos son una notable mayoría entre los migrantes que residen en Estados Unidos o quienes intentan llegar para buscar “el sueño americano”, es obvio que la aplicación de medidas extremas antiinmigrantes -militarizando la frontera y algunas ciudades, aumentando las redadas y creando pánico comunitario- que han provocado la deportación de muchos connacionales y el freno a la contratación de personas sin documentos, sean el principal motivo de que lleguen menos remesas a México o que un menor número de mexicanos intenten llegar del otro lado de la frontera para buscar un mejor futuro. Y en todo esto hay un común denominador, que ha transformado y convulsionado la paz social: El efecto Donald Trump.

