López Obrador reitera que "hay presupuesto suficiente" en el sector salud

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay justificación para cobrar cuotas de recuperación en el sector salud, porque hay presupuesto suficiente.

"Aquí los malos servicios médicos no es por falta de presupuesto, es por corrupción"

"Si un director de un hospital argumenta que no va a tener medicina si no hay cuotas de recuperación, ¡que lo diga! porque no tiene por qué faltar ni para medicina, ni para material de curación, ni para limpieza. Se incrementó 40 mil millones de pesos, tenemos que trabajar para que mejore la situación".

Durante su conferencia de prensa mañanera, en esta ciudad, se le preguntó al Mandatario sobre el cobro de cuotas de recuperación en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar cuando dijo que el servicio sería gratuito.

"Aquí los malos servicios médicos no es por falta de presupuesto, es por corrupción", insistió el Mandatario, quien refirió el caso de Dinamarca donde no hay corrupción, no hay pobreza y los medicamentos son gratuitos.

Incluso desestimó las voces críticas donde dicen que México no pueden tener sistemas de salud gratuitos como en los países europeos.

El Presidente López Obrador dijo que no es obligatorio que los gobiernos de los estados firmen un convenio de adhesión con el Instituto de Salud del Bienestar (Insabi), porque es un sistema voluntario.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que ya celebraron un convenio de colaboración con el Instituto, aunque falta aclarar algunos aspectos.

JM