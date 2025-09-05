Experto destaca ventajas de México de cara a renegociación de T-MEC

México cuenta con distintas ventajas de cara a la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró Miguel Sigala, internacionalista de la Universidad de Guadalajara.

El internacionalista de la casa de estudios dijo que la ventaja que tiene México como socio comercial de Estados Unidos se da por la calidad de los productos y la mano de obra que aporta al país norteamericano.

"La complementariedad de las economías sigue siendo un hecho muy poderoso y me refiero a que México sigue siendo socio proveedor de productos, insumo y mano de obra a más bajo costo para la producción norteamericana y con calidad. México provee insumos, productos, mano de obra con calidad, es algo que Estados Unidos no tiene en otro socio".

Otra de las metas que se busca por parte de Estados Unidos con la renegociación del T-MEC es reducir la presencia de los productos chinos en México, que fortalece la interdependencia económica no solo de ambos países, sino de América del Norte.

En contraparte, las debilidades de México refieren a que el país es "vulnerable" a las presiones y mano dura de las políticas estadounidenses.

"Nuestro problema de inseguridad y la debilidad institucional de muchos sectores también nos hacen vulnerables ante Estados Unidos".

Otras debilidades, refiere al tema de la migración y el narcotráfico, ponen a México ante una situación bastante vulnerable.

