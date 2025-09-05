Adelantar T-MEC no hace diferencia en negociaciones: Experto

El académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Santa Cruz Díaz Santana, dejó en claro que la intención de adelantar la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) para el mes de octubre no es una sorpresa y "ya se veía venir".

Afirmó que el intento de adelantar la negociación va contra las reglas, pero no cambia las negociaciones o intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Ya había adelantado que quería renegociación, yendo contra las reglas, ya se veía venir que eso iba a suceder en el contexto de la prórroga de los 90 días. No cambia las cosas si es en octubre, diciembre o enero".

Lo que sí opinó es que, si se daba el próximo año, podría permitir que haya más tiempo para México.

Sin embargo, Santa Cruz Díaz Santana ve más debilidades por parte de México en la próxima negociación del tratado comercial de Norteamérica debido a las presiones arancelarias que ha tenido el país por parte de Estados Unidos en materia de seguridad y migración.

"Estamos contra alguien que está en contra de lo que representa este tratado de libre comercio o T-MEC, sino que además está usando este tratado para incidir en otras áreas como lo son la posición migratoria y la de seguridad. En esas partes, México, lo que tiene son debilidades".

Por otro lado, el académico resalta que hay industrias norteamericanas que dependen de la cooperación eficiente con México, por lo que van a abogar por respetar y mantener el tratado como está en la actualidad para seguir teniendo las mejores condiciones.

YC