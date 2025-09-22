Estudiante de la UNAM muere tras ataque con arma blanca en el CCH Sur

Un alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perdió la vida este lunes luego de ser atacado con un arma blanca por otro estudiante, quien además hirió a un trabajador del plantel cuando este intentó intervenir para detener la agresión. El empleado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El incidente tuvo lugar en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por la propia UNAM.

De acuerdo con reportes, el presunto responsable del ataque, que ya fue entregado a las autoridades, se encontraba encapuchado y tras el hecho se lanzó desde la parte alta de un edificio, lo que le ocasionó diversas fracturas.

“Al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma”, expuso la UNAM a través de un comunicado.

La universidad condenó y lamentó lo ocurrido, además suspendió las clases de manera inmediata “para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes”, recogió el documento.

YC