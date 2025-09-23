El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su pesar, tras los reportes del presunto asesinato en México de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México”, escribió Petro en sus redes sociales.

También acusó a una “mafia internacional fortalecida” por la “guerra contra las drogas” de la muerte en México de sus compatriotas cantantes.

“Una mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada 'guerra contra las drogas', a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, se lee en la publicación.

Petro volvió a cuestionar la descertificación de Estados Unidos a su país y acusó a la ONU de ser “cómplice” de una política antidrogas que, según él, ha fracasado porque no se basa en la ciencia, sino en si las sustancias se producen en el sur o en el norte global.

Los músicos colombianos desaparecieron el pasado 16 de septiembre cuando, según sus familiares, se dirigían a una sucursal del gimnasio Smart Fit de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, aseguró que no recibieron solicitudes de narcos para hacer conciertos privados, en referencia a la hipótesis que lanzó el presidente colombiano sobre la posible responsabilidad de estructuras narcotraficantes.

Por su parte, La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las autoridades competentes realizarán una “investigación exhaustiva” tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de los músicos y que mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la cancillería de Colombia para el esclarecimiento de los hechos.

Familiar de integrante del Clan del Golfo

Según la Policía de Colombia, el cantante B-King, era pariente de Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”, ex capo del “Clan del Golfo” quien terminó de pagar condena en Estados Unidos en 2019.

En entrevista hace algún tiempo, B-King admitió ser sobrino del “Fritanga”: “Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací“, mencionó el recientemente asesinado artista.

“Siempre ha estado puesto para mí. Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”, indicó en la entrevista.

Autoridades en México mencionaron que se está analizando la información contenida en el mensaje hallado cerca del cuerpo del cantante y que estaban en constante intercambio de mensajes con la Policía colombiana. El mensaje aparece firmado por la Familia Michoacana.

