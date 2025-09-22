Juárez vs Pumas es uno de los cuatro partidos que se disputarán este martes en la Jornada 10 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo que confronta a dos equipos que buscan mantenerse entre los mejores 10 del certamen. Por si te interesa, te decimos el horario, los canales de transmisión y cómo seguir EN VIVO este duelo.

Horario del Juárez vs Pumas, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J10 de la Liga MX se jugará este martes 23 de septiembre de 2025 en Ciudad Juárez. Está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el Juárez vs Pumas

La transmisión del encuentro estará disponible a través de televisión por streaming, aunque también se sabe que podrá verse por medio de televisión abierta. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de ambos equipos.

Cómo llegan Juárez y Pumas a la Jornada 10

Luego de que Pumas dejó ir el triunfo como visitante y empató 1-1 ante Tigres, los de CU visitarán Ciudad Juárez, donde deberán recomponer su táctica de juego para no repetir errores como el tiro penal que falló Aaron Ramsey, o el imperdonable tirón de camiseta de Caicedo al rival regiomontano.

Los pupilos de Efraín Juárez se mantienen en la parte media de la tabla con 13 puntos y enfrentarse a Juárez será el preámbulo de cara al duelo ante América y Cruz Azul, pues esta temporada los de la frontera han demostrado que no son un equipo fácil al pasar del sótano a media posición.

Así lo demostraron el viernes, cuando le compitió de tú a tú a Cruz Azul, y estuvieron a punto de rescatar el empate. Los dirigidos por el uruguayo Martín Varini tienen la obligación de corregir errores defensivos y mantener el buen paso que han mostrado.

Mientras que Pumas es séptimo en la clasificación, los Bravos son novenos de la Tabla General, ambos con la posibilidad de pelear el boleto a la Liguilla.

Juárez vs Pumas EN VIVO: Dónde ver el partido de la J10 Apertura 2025

El partido será este martes 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pumas saldrá con la misión de seguir por el buen camino para no salir de la zona de privilegio, mientras los locales no se dejarán sorprender.

Fecha: Martes 23 de septiembre

Martes 23 de septiembre Hora: 21:00 horas

21:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: Caliente TV, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF