Los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B-King y Regio Clown, fueron localizados sin vida tras ser reportados como desaparecidos en la Ciudad de México.

La Fiscalía del Estado de México confirmó que los cuerpos encontrados la mañana de este lunes en el Estado de México pertenecían a los cantantes y, aunque aún no se ha difundido más información sobre el caso, aseguró que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Según la cronología de los hechos, los colombianos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, después de comunicar que irían al gimnasio. A partir de ese momento no se supo más de ellos.

Un día después, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México difundió sus fichas oficiales para tratar de dar con su paradero.

Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos se encontraban en México por motivos de trabajo, ya que días previos a la desaparición habían ofrecido una serie de conciertos individuales en la capital del país.

Antes del hallazgo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes, asegurando que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya estaban trabajando para esclarecer los hechos.

“Se están realizando las investigaciones por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para identificar a las personas y atender la denuncia de desaparición”, detalló.

Ayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fue un cantante colombiano nacido en Norte de Santander y criado en Medellín. A sus 31 años, se había consolidado en el género urbano, destacando con temas como Made in Cali y Me Necesitas, que lo convirtieron en una figura reconocida en plataformas digitales.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, fue un DJ colombiano originario del Valle del Cauca. A sus 35 años, se destacó por su estilo particular que combina música electrónica con ritmos latinos y urbanos.

