Estela de Luz, un monumento a la corrupción: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene ganas de poner una placa en la Estela de Luz -obra construida en la Ciudad de México con motivo del Bicentenario de la Independencia- donde se señale que esa edificación es un "monumento a la corrupción".

El Mandatario expresó este comentario luego de rechazar las protestas de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes no se presentaron a la discusión para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; el Presidente puso de ejemplo la Estela de Luz para criticar cómo los gobiernos panistas utilizaban los recursos públicos para su propio beneficio, según refirió.

"Hasta tengo ganas de ir a poner una placa a la estela de luz 'monumento a la corrupción' y no sería levantar un falso" @lopezobrador_ perdona, pero no olvida pic.twitter.com/f8707mZBaQ — La Silla Rota (@lasillarota) November 22, 2019

"Nada más que revisen un poco los antecedentes. ¿Qué hacían ellos?, ¿o ya se les olvidó cómo aprobaban el presupuesto?, ¿cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos? Si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en Reforma (...) en la Estela de Luz, le quiero ir a poner una placa: 'Monumento a la corrupción' ", dijo.

Aseveró que hay documentos para comprobar cuánto iba a costar la Estela de Luz en un inicio y cuánto terminó costando. "Pero eso ya se les olvidó (a los panistas), a mí no se me olvida. Yo perdono, pero no olvido", concluyó el Presidente.

JM