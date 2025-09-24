Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Gente Bien | Desarrollos inmobiliarios

IQONO PARQ: “Porque lo extraordinario no se imagina... se vive”

Con una ubicación estratégica, más de 50 amenidades de primer nivel, casa club, diseño sostenible y atención personalizada, IQONO PARQ se ha consolidado como un referente en el occidente del país

Por: Aracely Aguilera

Víctor Morales, Ernesto Mercado, Rafael Kably y Valentina Davó. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Lanzamiento Torre II y Presentación del departamento muestra. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Lanzamiento Torre II y Presentación del departamento muestra. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Jennifer Flores y Marcia Montaño. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Lanzamiento Torre II y Presentación del departamento muestra. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Carlos Flores, Mónica Villaseñor y Yolanda Saracho. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Paola Medrano. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Eliane Díaz y Gerardo Orozco. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Sergio Armando Martínez, Sara Batista y Karla Morris. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Alex Gordillo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Teresa de Ortiz, José Ortiz y Tatiana Calamateo. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Mónica Villaseñor y Yolanda Saracho. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Aurel Ruelas y Jonathan Varela. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Alan Martínez, Fernanda Bonilla, Victoria Moreno, Alexandra Cornejo y Neydin Félix. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Gilberto Pasamonte y Jaqui Mora. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

IQONO PARQ, uno de los desarrollos más innovadores en el corazón de Zapopan, celebró una noche muy especial para anunciar el lanzamiento oficial y preventa exclusiva de la Torre II, en un evento titulado “Noche Mexicana IQONO PARQ. Esta velada tuvo como marco la presentación del nuevo departamento muestra, así como experiencias de primer nivel para clientes, medios e invitados especiales. El evento fue una celebración del estilo de vida IQONO: sofisticado, accesible y profundamente conectado con la comunidad.

Un homenaje a nuestras raíces, al diseño contemporáneo mexicano y a una nueva forma de habitar la ciudad. La Noche Mexicana no solo celebró el inicio de las fiestas patrias, sino el nacimiento de una nueva etapa del proyecto: Lanzamiento Preventa Torre II, una propuesta arquitectónica innovadora que eleva el estándar de vida en Zapopan.

La cita fue a las 19:00 horas en las instalaciones de IQONO PARQ, ubicadas en Av. México 1500, evento para family & friends, quienes después de un mensaje de bienvenida disfrutaron de un coctel, sorpresa, delicias mexicanas y el ambiente musical con un DJ.

Con una ubicación estratégica, más de 50 amenidades de primer nivel, casa club, diseño sostenible y atención personalizada, IQONO PARQ se ha consolidado como un referente en el occidente del país.

Evento: Lanzamiento Torre II y Presentación del departamento muestra.

Fecha: Jueves 11 de septiembre.

Lugar: Showroom IQONO PARQ en Av. México #5100.

Cita: 19:00 horas

Invitados: 150.

+ de 50 amenidades de lujo como:

  • Sky Cinema
  • Pet Resort ��
  • Gaming Room
  • Boliche
  • Karaoke
  • Albercas techadas y panorámicas
  • Cine VIP
  • Pista de hielo

T: 3328277355

www.iqonoparq.mx / @iqonoparq

